Im Freibad hat die Saisonvorbereitung begonnen

Das Freibad in Dabringhausen ist im Sommer sehr beliebt.

Mehr als 20 Helfer kamen zum ersten Arbeitseinsatz am Beckenrand in Dabringhausen.

Wermelskirchen. Es ist der erste Termin nach der Winterpause. „Dieser Moment bleibt einfach etwas Besonderes, wenn wir ins Freibad zurückkehren“, sagte Thomas Knab. Er koordinierte den ersten Arbeitseinsatz des Jahres im Freibad in Dabringhausen.

Trotz des strömenden Regens sind am Samstag mehr als 20 Helfer dem Aufruf gefolgt. Dazu gehörten vor allem die Freiwilligen aus den beiden Bad-Vereinen, aber auch Familien, die sich auf die Saison im Sommer freuen.

„Das Motto heute lautet: Laub“, sagte Katja Salz-Bannier und schmunzelte. Unmengen nasser Blätter lagen nach Herbst und Winter am Beckenrand, unter der neuen Photovoltaikanlage und auf den Wiesen. Mit Harke und Schubkarre und auch dem einen oder anderen Laubbläser ausgestattet, machten sich die Ehrenamtlichen schon früh am Morgen an die Arbeit.

„Im Grunde bereiten wir heute auch schon den Einsatz der Hochdruckreiniger am nächsten Wochenende vor“, sagte Thomas Knab. Dann nämlich sollen die Beckenränder sauber werden. Dafür muss allerdings erstmal das Laub verschwinden.

Der erste Einsatz im Freibad gleicht auch immer einer kleinen Bestandsaufnahme. „Das Wasser im Becken steht überraschend tief“, sagte dann auch Thomas Knab, „deutlich tiefer als in anderen Jahren.“ Deswegen müsse man sich in den nächsten Wochen auf die Suche nach der Ursache des Wasserverlustes machen.

„Allerdings lassen wir das Wasser jetzt erstmal so lange wie möglich im Becken“, erklärte Knab, „es schützt die Fugen.“ Im Mai könnte das Wasser abgelassen werden – um dann mit den Vorbereitungsarbeiten im Becken zu starten.

Eine der Einstiegstreppen soll in diesem Jahr erneuert werden

„In diesem Jahr ist die Erneuerung der breiten Einstiegstreppe im kleinen Becken geplant“, sagte Katja Salz-Bannier, „dafür müssen wir die Vorbereitungen treffen.“ Fachmännische Hilfe bekommen die Vereine auch für den Anstrich der Umkleiden, der noch vor der Saison ansteht. „Die Ferien beginnen dieses Jahr sehr früh“, erinnerte Katja Salz-Bannier, „die Zeit ist also knapp.“

Freiwillige, die die Vorbereitungsarbeiten unterstützen wollen, sind samstagmorgens ab 9 Uhr im Freibad willkommen. Und auch Rettungsschwimmer für die Badsaison in Dabringhausen werden noch gesucht: Gefragt sind Personen ab 16 Jahre mit dem silbernen Rettungsschwimmerabzeichen. Thomas Knab und Katja Bannier sind sich einig: „Das Schwimmerherz schlägt natürlich schon etwas höher beim Gedanken an den Saisonstart im Freibad.“ resa