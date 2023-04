Cyber-Angriffe: Das raten Experten zum Schutz

Das beste Mittel gegen Cyber-Attacken ist es, up to date zu bleiben und vorsichtig zu sein.

Internet-Kriminalität ist aus dem modernen Lebensalltag nicht mehr wegzudenken.

Von Susanne Koch

Wermelskirchen. Immer mehr wird im Internet erledigt: Bankgeschäfte, Shopping, Reisen buchen, Gaming etc. Doch wenn sich die Kauf- und Konsumgewohnheiten ändern, wechseln auch Kriminelle ihre Geschäftspraktiken, um an das Geld zu kommen. Stichworte dafür sind Phishing, Ransomware, Fakeshops, Identitätsdiebstahl und vieles andere mehr. Cyber- bzw. Internet-Kriminalität ist aus dem modernen Lebensalltag daher nicht mehr wegzudenken.

Und die betrifft alle Lebensbereiche der Gesellschaft, also nicht nur Unternehmen, sondern auch Privatpersonen. Den so entstandenen volkswirtschaftlichen Schaden bezifferte der Branchenverband „bitkom“ allein 2021 auf 203 Milliarden Euro.

Erst kürzlich wurde wieder ein spektakulärer Betrugsfall in Bayern bekannt, bei dem Cyberkriminelle allein von einem Privatkonto der Sparkasse rund 143 000 Euro abräumten.

Doch nicht immer ist fahrlässiges und unbedachtes Verhalten Ursache für solche gravierende Diebstähle. Ein vergessenes Update und Sicherheitslücken in den eingesetzten Computerprogrammen können auch dazu führen, dass man Opfer wird. Immerhin waren dies laut einer Umfrage von „bitkom“ im letzten Jahr 75 Prozent der Internetnutzerinnen und -nutzer.

Eine Internet-Versicherung kann weiterhelfen

„Wenn man geschädigt wurde, kann eine Cyber- bzw. Internet-Versicherung weiterhelfen und den entstandenen Schaden ganz oder teilweise ausgleichen“, informiert Lothar Weber, Sprecher des Bezirks Bergisch Land - Wuppertal-Solingen-Remscheid im Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute.

„Ab rund acht Euro im Monat hilft eine Internet-Versicherung bei Eigenschäden. Sie hilft beispielsweise bei der Analyse des Cyber-Angriffs, bei der Datenrettung und Entfernung von Computerviren oder wenn persönliche Accounts beim Online-Shopping für Einkäufe missbraucht wurden. Auch wenn man Opfer von Cyber-Mobbing in den Sozialen Netzwerken geworden ist, kann sie, je nach Vertragsgestaltung, Unterstützung anbieten.“

Die meisten Internet-Versicherungen bieten diese umfangreichen Assistance-Leistungen rund um die Uhr an, schließlich hat auch das Internet rund um die Uhr ‚geöffnet‘. Ein zusätzlicher Baustein, den man frei dazu wählen kann, ist auch der Rechtsschutz, wenn Geschädigte Ansprüche geltend machen. Dies kann zum Beispiel passieren, wenn von dem eigenen gehackten Computer Spam-Mails oder Schadprogramme verschickt wurden, die die Rechner anderer unbrauchbar machen.

„Einige moderne Tarifoptionen von Privathaftpflichtversicherungen oder Hausratversicherungen haben bereits einen Grundschutz gegen die Folgen einer Cyber-Attacke“, so Lothar Weber. „Es gibt auch schon Rechtsschutz-Policen, die einen Cyber-Schutz einschließen. Zu den Vertragsdetails geben die Versicherungskaufleute gerne Auskunft.“

Am besten ist es natürlich, wenn man nicht zu den Opfern von Internetkriminellen wird. Um dies zu erreichen, ist es ratsam, up to date zu bleiben. Dafür bietet zum Beispiel das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, unter www.bsi.de für Verbraucherinnen und Verbraucher einen kostenlosen, wöchentlichen Newsletter mit Tipps zur Absicherung an.