Geheimtipp Christina Lux kommt in die Katt

Auftritt in der Kattwinkelschen Fabrik am 29. April.

Von Frihtjof Bublitz

Wermelskirchen. Am Samstag, 29. April, können sich Katt-Besucher auf einen Geheimtipp freuen. Von der Presse hochgelobt und vom Publikum hingerissen belauscht, bespielt die Künstlerin Christina Lux seit den 1990er Jahren die Clubs des Landes. Klar und tief gehend sind die Texte. Eindringlich und warm ihre Stimme. Dazu runde, toll arrangierte Songs mit feinen Melodien.

Christina Lux erzählt mit feinem Humor und großer Tiefe von ihren Gedanken hinter den Songs, so dass man unversehens mitten in seinem eigenen Leben landet.

Sie ist darüber hinaus eine gute Gitarristin mit eigenem Stil und eine großartige Sängerin. Begleitet wird sie von Multiinstrumentalist Oliver George an Gesang, Gitarre und Schlagzeug. Sein Gespür für Groove setzen noch einmal besondere Lichtpunkte auf ihre Musik zwischen Pop und Soul, Blues und Singer-Songwriter-Musik.

Zehn Alben gibt es bereits von Christina Lux. 2018 erschien ihr erstes ganz deutschsprachiges Album „Leise Bilder“ – ausgezeichnet mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik. 2021 folgte das hochgelobte Album „Lichtblicke“. Sie arbeitete unter anderen mit Stoppok, Fury in the Slaughterhouse, Purple Schulz, Astrid North, Regy Clasen, Susan Weinert, Laith Al Deen, Edo Zanki und Jon Lord.

Ätherisch schön, feinsinnig und fordernd zugleich

„Ihre Songs nahmen einen gefangen, umarmten mit eindringlichen Versen und ließen immer wieder kleine Lichtschimmer vor den Augen vorbeiziehen. Ätherisch schön, feinsinnig und fordernd zugleich und unendlich beeindruckend wurde Christina Lux an diesem Abend wirklich zur Lichtgestalt. Kein Leerlauf, keine Oberflächlichkeit. Sie kreierte mit Oliver George ein Programm, mit jedem Ton unter die Haut ging“, schrieb die Tageszeitung „Die Rheinpfalz“ über einen Auftritt von Christina Lux. Die Wermelskirchener dürfen also gespannt sein auf den Auftritt in der Kattwinkelschen Fabrik.

Samstag, 29. April, ab 20 Uhr in der Kattwinkelschen Fabrik; Karten kosten an der Abendkasse 22 Euro, im Vorverkauf 18 Euro.