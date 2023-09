Christian Pohl geht: Diese Sorgen haben Politiker jetzt

Seit dem 1. August fehlt der Stadt Wermelskirchen nun ein Stadtbaurat.

Wermelskirchen. Die Nachricht, dass der Technische Beigeordnete Christian Pohl Wermelskirchen wieder verlässt, kam am Dienstag wohl für viele überraschend. Am kommenden Dienstag, 12. September, soll Pohl, der erst im Februar seine Stelle im Rathaus angetreten hatte, zum Stadtbaurat im ostfriesischen Norden gewählt werden.

Dass die Stelle des Stadtbaurates oder der Stadtbaurätin seit dem 1. August 2023 vakant ist, geht aus der entsprechenden Sitzungsvorlage der Stadt Norden hervor. Die Stelle wurde demnach vor Monaten extern ausgeschrieben. Insgesamt seien vier Bewerbungen eingegangen. Eine Bewerbung habe die Voraussetzungen nicht erfüllen und somit nicht weiter am Verfahren teilnehmen können, heißt es. Und weiter: „Für dieses Verfahren wurde eine Arbeitsgruppe, bestehend aus dem Bürgermeister, dem Ersten Stadtrat, dem Leiter des Fachdienstes Personal, der stellvertretenden Personalratsvorsitzenden und der Gleichstellungsbeauftragten gebildet.“ Die verbliebenen drei Bewerber hätten sich am 19. Juli der Arbeitsgruppe, unter der Leitung des Bürgermeisters, vorgestellt.

Alle drei Bewerber hätten einen positiven Eindruck hinterlassen. Christian Pohl jedoch hätte „in besonderer Weise hervorstechen“ und sich deshalb persönlich dem Verwaltungsausschuss vorstellen können. Am 12. September soll der parteilose Altenahrer dort dann von den Ortspolitikern gewählt werden.

Die Wermelskirchener Ratsleute sind sich in einem einig: Der Weggang Pohls sei ein herber Verlust, sagen sie unisono. Und: Den meisten bereitet es eine gewisse Sorge, was denn nun mit den laufenden Bauprojekten passiert. „Ich mache mir massive Sorgen, denn wir haben derzeit wichtige Aufgaben vor der Brust“, sagt etwa Stefan Janosi (Grüne). „Es wird schwierig sein, einen derart kompetenten Nachfolger zu finden.“ Die Grünen würden sich überdies wieder einen parteilosen Kandidaten wünschen, wie Christian Pohl es war.

Viele teilen die Sorge um eine Nachfolge

Die Sorge um eine kompetente Nachfolge teilt Henning Rehse (Freie Wähler). „Wir hatten ja großes Glück, dass wir durch Kontakte kurz nach dem Weggang Thomas Marners Christian Pohl für uns gewinnen konnten. Ich weiß nicht, ob wir innerhalb eines Jahres noch mal so ein Ass in der Tasche haben werden.“ Er müsse sich aber zu weiteren Einschätzungen erst einmal beraten.

Auch Jochen Bilstein (SPD) zeigt sich betroffen: „Wir werden uns zusammensetzen und eine Lösung finden müssen.“ „Stadt und Politik sind jetzt gefragt, möglichst schnell eine geeignete Person zu finden, um die für Wermelskirchen wichtigen Projekte gemeinsam weiter entwickeln zu können“, sagt Stefan Leßenich (CDU). Wie andere erkenne er an, was Pohl in der kurzen Amtszeit auf den Weg gebracht habe. „Beispielsweise die Vertragsunterzeichnung für das Rhombus-Areal oder die Weiterentwicklung des Loches-Platzes.“

Die Verwaltung hatte kommuniziert, dass der Weggang Christian Pohls familiäre Gründe habe. Marco Frommenkord (FDP) sagt dazu: „Ich möchte weder die Entscheidungskompetenz von Herrn Pohl noch die Familienfreundlichkeit der Stadt in Frage stellen. Aber ich bewerte die Personalsituation bei der Verwaltung derzeit als bedenklich.“

Oliver Platt (BüFo) indes bleibt optimistisch, gleichwohl auch er den Entschluss Pohls, Wermelskirchen den Rücken zu kehren, bedauere: „Ich glaube nicht, dass wir Schwierigkeiten haben werden, einen geeigneten Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden. Wir sind eine schicke Stadt, in der viel Gutes in der Entwicklung ist: das Rhombus-Gelände, der Loches-Platz, die Hüpp-Anlagen.“ Wann Christian Pohl Wermelskirchen nach der Wahl in Norden verlassen könnte, ist unklar. Die Verwaltung möchte sich zur Personalie derzeit nicht äußern.

Zur Person

Christian Pohl ist 47 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern (5 und 7). Er ist parteilos. Von 2016 bis 2023 nahm der gebürtige Sachsen-Anhalter die Leitungsaufgabe als Fachbereichsleiter der Gemeinde Wachtberg, Fachbereich Infrastruktur, wahr. Studiert hat er in Aachen, war dann als Bauingenieur in Mönchengladbach tätig. Der Diplom-Ingenieur Bauingenieurwesen erreichte außerdem noch den Master of Science in „Angewandte Umweltwissenschaften“ an der Universität Koblenz-Landau.

Standpunkt von Anja Carolina Siebel: Bittere Pille

+ anja.siebel@rga.de © Roland Keusch

Über die Gründe, warum jemand eine Stelle wechselt, kann man immer nur spekulieren. Letztlich weiß immer nur jener, der es macht, welche er tatsächlich hat. Für Wermelskirchen bleibt indes so oder so ein bitterer Beigeschmack, wenn Christian Pohl am kommenden Dienstag zum Stadtbaurat im ostfriesischen Norden gewählt und in Folge dessen Wermelskirchen den Rücken kehren wird. Hatten es sowohl Verwaltung als auch Politik als großes Glück empfunden, dass recht kurz nach dem Weggang von Thomas Marner als ehemaligem Technischen Beigeordneten über Kontakte Christian Pohl gefunden werden konnte.

Jemand, der praktisch alle Voraussetzungen erfüllte, um die wichtigen Projekte, die derzeit anstehen, auf einen guten Weg lenken zu können. Ob sich so fix ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin finden kann, ist in der Tat fraglich. Und das ist gerade in der momentanen Situation mit vielen Projekten in der Entwicklung bitter.