Städte schnüren für Kinder den „Kulturrucksack“

Fünf Kommunen haben sich zusammengetan. Die Angebote sind vielfältig - ein Überblick.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen/Burscheid. Kulturelle Angebote für Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren – und zwar auch für jene, die von Hause aus nicht unbedingt in deren Genuss kommen würden. Mit dem „Kulturrucksack“ haben sich die Kommunen Wermelskirchen, Burscheid, Kürten, Leichlingen und Odenthal um Fördergelder aus dem Landesprogramm „Kulturrucksack NRW“ beworben – und haben sie bewilligt bekommen.

Für das Gemeinschafts-Projekt wurde laut Stadtverwaltung jetzt eine Broschüre erstellt, in der alle Angebote des „Kulturrucksacks NRW“ in den fünf Kommunen aufgelistet sind. Diese werde unter www.wermelskirchen.de und auch in gedruckter Form zur Verfügung gestellt. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Und die Vielfalt ist groß:

Zu einem Töpferworkshop in der Kattfabrik lädt die Jugendkunstschule mit der Künstlerin Katja Burger am Freitag, 5. Mai, von 15 bis 19 Uhr, sowie Samstag, 6. Mai, von 9 bis 13 Uhr und Samstag, 13. Mai, von 9 bis 13 Uhr. In dem Workshop lernen die Kinder und Jugendlichen, neue Dinge mit den eigenen Händen zu erschaffen.

Anmeldungen per Mail an l.bersch@wermelskirchen.de oder telefonisch unter Tel. (0 21 96) 71 05 88 an Linda Bersch.

Wer möchte lernen, Mangas zu zeichnen?

Künstlerin Alexandra Völker bittet zum Manga-Workshop in die Stadtbücherei, am Freitag, 10. November, von 14 bis 18 Uhr. Wer die japanische Kultur und Cosplay liebt und lernen möchte, Mangas zu zeichnen, ist hier genau richtig.

Anmeldungen und Rückfragen per Mail an buecherei@wermelskirchen.de oder Tel. (0 21 96) 71 0-4 10.

Wer möchte lernen, wie Podcasts entstehen?

„DU hast was zu sagen!“ ist Titel eines Podcast-Workshops, den Angelique Frowein Montag und Dienstag, 10. und 11. November, jeweils von 14 bis 18 Uhr in der Stadtbücherei anbietet. Erst wird ein Thema gesucht, das den Kindern und Jugendlichen auf dem Herzen liegt. Ob Heimat, Schule, Ferien, Freunde, Haustiere oder Familie.

Anmeldungen per Mail an buecherei@wermelskirchen.de oder Tel. (0 21 96) 71 0-4 10.

Wer will beim Band-Projekt mitmischen?

Zum Band-Projekt lädt die Musikschule für Samstag und Sonntag, 22. und 23. April, jeweils von 10 bis 16 Uhr, sowie Sonntag, 7. Mai, von 10 bis 16 Uhr ein.

Anmeldung per Mail an info@musikschule-wermelskirchen.de oder Tel. (0 21 96) 88 22 40.

Ebenfalls von der Musikschule wird die „Stomp Marching Band“ auf die Beine gestellt. Ähnlich wie bei klassischen Samba Gruppen werden Rhythmen und Choreographien einstudiert. Beim Festumzug zum Stadtjubiläum am 26. August wirkt die Band dann lautstark mit. Termine für das Intensivtraining sind an zwei Samstagen, 12. und 19. August von jeweils 10 bis 14 Uhr. Die Generalprobe ist am Freitag, 25. August, von 15 bis 17 Uhr, damit am Tag des Umzugs alles glatt geht.

Anmeldung und Rückfragen per Mail an info@musikschule-wermelskirchen.de oder telefonisch unter Tel. (0 21 96) 88 22 40.

Wer lernen möchte, wie beispielsweise aus alten Fahrradschläuchen Schmuck oder auch kleine Täschchen hergestellt werden können, ist beim VHS Fine Tuning Workshop mit Künstlerin Anna Metzler am Samstag, 28. Oktober, von 14 bis 17 Uhr in der VHS Zentrale richtig.

Unter zentrale@vhs-bergisch-land.de sind Anmeldungen möglich.

Wie funktionieren Up- und Recycling?

Das Projekt „DIY Siebdruck und Holzringe“ beschäftigt sich mit dem Up- und Recycling von alten Skateboard Decks zu Holzringen und der Aufwertung alter Kleidung durch Neugestaltung via Siebdruck. Die ersten beiden Termine für den spannenden Workshop, der entweder am Jugendfreizeitpark oder im Kunstraum der Katt stattfindet, sind an den Samstagen, 3. und 10. Juni. Weitere Termine und Uhrzeiten werden noch bekanntgegeben.

Anmeldungen sind aber schon jetzt an t.faubel@wermelskirchen.de bei Torben Faubel möglich.

Was hat es mit dem KulTourTaxi auf sich?

Ganz außergewöhnlich ist wohl das Projekt KulTourTaxi, das es Kindern und Jugendlichen ermöglicht, Kunst vor Ort zu entdecken. Künstlerin Leslie Wist, freischaffende bildende Künstlerin und Kunstdozentin, bringt die Kultur nämlich in alle fünf Kommunen, die beim „Kulturrucksack NRW“ dabei sind. Mit dem „KulTourTaxi“ entdecken junge Menschen die faszinierende Welt der Kunst und können ihre eigene Kreativität zum Ausdruck bringen.

Anmeldungen sollten bitte bis spätestens zwei Wochen vor dem jeweiligen Termin an wistart@web.de senden. In Wermelskirchen stehen drei Termine für das „KulTourTaxi“ an und zwar am 19. August in der evangelischen Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus, am 16. September von 10 bis 15 Uhr in der Grundschule Dhünn sowie am 25. November im Markt 57 in der Altenberger Straße 57.

Hintergrund

Das Förderprogramm Kulturrucksack NRW startete 2012 mit 28 Pilotkonzepten in 55 Städten für rund 320 000 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren. Verantwortlich sind das Ministerium für Kultur und Wissenschaft sowie das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration.