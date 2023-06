Brigitte Wittekind komplettiert Obi-Vorstand

Wermelskirchen. Brigitte Wittekind ist zum 1. August 2023 in den Vorstand der Obi-Group Holding mit Systemzentrale in Wermelskirchen berufen worden. Die 44-Jährige übernimmt den Posten der Chief Operations Officer (COO) und komplettiert den Obi-Vorstand von Chief Executive Officer Dr. Sebastian Gundel. In ihrer Rolle ist Brigitte Wittekind maßgeblich für die technologische Infrastruktur bei Obi, die Supply Chain sowie die Weiterentwicklung effizienter Prozesse entlang der Cross Channel Retail Value Chain verantwortlich.