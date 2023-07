„Es gab eine Stimmung des Misstrauens“

Thomas Wintgen verweist zum Gedenktag an den Widerstand gegen die Nazis und die NS-Zeit am 20. Juli auf Publikationen des Geschichtsvereins. Bis in die privaten Haushalte hinein hätten Blockwarte ihr Unwesen getrieben und jede noch so kleine oder „falsche“ Auffälligkeit gemeldet.

Thomas Wintgen vom BGV spricht über das Stauffenberg-Attentat und die NS-Zeit in Wermelskirchen.

Das Gespräch führte Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Thomas Wintgen vom Bergischen Geschichtsverein spricht über die Bedeutung des Gedenktags an den Widerstand gegen die Nazis und die NS-Zeit am 20. Juli. Er gibt eine Einschätzung ab, ob ein erfolgreiches Stauffenberg-Attentat den Lauf der Geschichte verändert hätte.

Herr Wintgen, welche Bedeutung hat der 20. Juli als Gedenktag?

Thomas Wintgen: Am 20. Juli 1944, also aktuell vor 79 Jahren, brachte Claus Schenk Graf von Stauffenberg im Alter von 37 Jahren im so genannten „Führerhauptquartier“ im heute polnischen Ostpreußen eine Bombe zur Detonation. Die verfehlte allerdings ihr Ziel, das heißt, Adolf Hitler wurde nicht getötet; stattdessen richteten Hitlers Schergen Stauffenberg noch in derselben Nacht hin.

Wie wichtig ist die Erinnerung an den NS-Widerstand?

Wintgen: Das Stauffenberg-Attentat beziehungsweise der 20. Juli 1944 sind längst ein Symbol für den zahlenmäßig sehr geringen Widerstand im Deutschen Reich gegen die Diktatur des Nationalsozialismus, das heißt auch gegen die Schreckensherrschaft Adolf Hitlers und seiner Gefolgsleute – ich nenne an dieser Stelle nur seinen Lügenminister für Propaganda Dr. Joseph Goebbels – geworden. Die Tat Stauffenbergs wird gerne als „Aufstand des Gewissens“ bezeichnet, um so eher, als es diesen Aufstand oder Widerstand im „Dritten Reich“ nur vereinzelt gegeben hat.

Wir dürfen niemals vergessen, was sich zwischen 1933 und 1945 bei uns in Deutschland und in Wermelskirchen ereignet hat.

Wie hätte ein erfolgreiches Stauffenberg-Attentat den Lauf der Geschichte wohl verändert?

Wintgen: Da sind sich die entsprechenden Wissenschaftler nicht immer ganz einig. Eine Interpretation der Intentionen von General Friedrich Olbricht, Albrecht Ritter, Mertz von Quirnheim, Henning von Tresckow und eben Stauffenberg geht so, dass sie der Welt demonstrieren wollten, dass es auch unter den Deutschen Widerstand insbesondere gegen den Krieg gebe. Ich glaube eher, dass die Idee des Sturzes des „Führers“ zum Ziel hatte, dem Deutschen Reich die Kapitulation zu ersparen. Wie auch immer, in jedem Fall ging es den Attentätern sicherlich auch um ein rasches Ende des Zweiten Weltkriegs.

Können Sie etwas über den Widerstand gegen die Nazis in Wermelskirchen berichten?

Wintgen: Weil wir mündliche Überlieferungen wegen ihrer Unschärfen und Färbungen im Sinne einer gesicherten Forschung außer Acht lassen müssen, haben umfangreiche Recherchen im Hauptstaatsarchiv Düsseldorf ergeben: Tatsächlichen Widerstand gab es in Wermelskirchen insbesondere aufseiten der Kommunisten; hier gab es eine Hand voll Familien, die sehr aktiv waren, und insbesondere die des Hugo Paul, der mit seiner Frau Luise jahrelange Haftstrafen auf sich nahm, um Widerstand zu leisten. Seitens der hiesigen Sozialdemokraten war der Widerstand sehr bedächtig und fand eher hinter verdunkelten Scheiben statt.

Wie präsent waren die Nationalsozialisten in Wermelskirchen?

Wintgen: Wir müssen uns das so vorstellen, dass der Nationalsozialismus insbesondere durch das Prinzip der Omnipräsenz funktionierte. Bis in die privaten Haushalte hinein trieb der Blockwart sein Unwesen und meldete jede noch so kleine oder „falsche“ Auffälligkeit. Es gab eine Stimmung des Misstrauens und der Unsicherheit, so dass bedächtige Menschen lieber nichts sagten – als sich zu verraten. Das erstreckte sich bis hinauf in den Polizeiapparat und im Großen und Ganzen auch bis in das Rathaus.

Waren die damaligen Zustände hier typisch für vergleichbare andere Städte?

Wintgen: Das entzieht sich meiner Kenntnis, weil ich mich nur mit Wermelskirchen intensiv auseinandergesetzt habe. Ich neige aber durchaus zu der Annahme, dass die Verhältnisse fast überall so waren wie bei uns – vielleicht in der einen oder anderen Kommune noch einen Zacken schärfer.

War es in kleinen Städten oder im ländlichen Bereich anders als in Metropolen wie Köln oder Berlin?

Wintgen: Auch hier gilt, dass ich mich hauptsächlich mit der entsprechenden Geschichte Wermelskirchens beschäftigt habe. Was ich aber aus zahlreichen allgemeinen Dokumentationen mitgenommen habe, ist, dass die Nazi-Schergen in den Metropolen zunächst einmal einfach viel zahlreicher vertreten waren und entsprechend stringenter aufgetreten sind. Auch die Widerstandsgruppen waren dort natürlich größer. Das Blockwart-System oder das Konzept der verschärften „Aufmerksamkeit“ in den Betrieben verästelte die Nachstellungen auch in Großstädten bis in den privaten Bereich hinein. Das war schon perfide ausgeklügelt. Und entsprechend erfolgreich – im Sinne der Nazis –, zumal die Herren Richter fast alle ergebenst zu Diensten waren.

Wie ist die Forschung zu diesem Thema allgemein aufgestellt?

Wintgen: Der Beginn der empirischen Forschung und Aufarbeitung des Nationalsozialismus gestaltete sich ausgesprochen zäh und schwierig – zu sehr war die Wissenschaft erschreckenderweise selbst in die Nazi-Vergangenheit verstrickt. In den 1960er und 1970er Jahren schälten sich erste positive Arbeiten an den Hochschulen heraus. Standardwerke wie Raul Hilbergs „Vernichtung der europäischen Juden“ oder Christopher Brownings „Ganz gewöhnliche Männer“ erschienen erst spät, respektive 1961 und 1992. Heute können wir sagen, dass die Forschung inzwischen gut aufgestellt ist. Um so erschreckender empfinde ich es, dass nur 80 Jahre nach der braunen Diktatur die autoritär nationalradikale Alternative für Deutschland (AfD) laut „Deutschlandtrend“ die aktuell zweitstärkste politische Kraft in Deutschland ist.

Bis in die privaten Haushalte hinein trieb der Blockwart sein Unwesen.

Und wie sieht es mit der Forschung in Wermelskirchen aus?

Wintgen: Nun ja, auch in Wermelskirchen folgten dem vertuschenden Stillschweigen in den Anfangsjahren unserer Republik Ansätze der Aufarbeitung. Der Prozess erstreckt sich bis in die heutige Zeit, denken wir nur an die regelmäßigen Rundgänge von Armin Himmelrath zu den hiesigen Stolpersteinen. Die Anfänge unternahmen Robert Wehn als Geschichtslehrer des Gymnasiums und ich als Zeitungsredakteur.

Gibt es auch Publikationen des Bergischen Geschichtsvereins zur NS-Zeit in Wermelskirchen?

Wintgen: Ja, die gib es. „Beiträge zu unserer Geschichte“ nennt sich die Schriftenreihe unserer Abteilung des Bergischen Geschichtsvereins. 1992 erschien – als Magisterarbeit – Achim Rasners „Machtübernahme der NSDAP“ in Wermelskirchen, 1995 Robert Wehns „Wermelskirchen am Ende des 2. Weltkriegs“ und 1998 die Auswertung der Gestapo- und Entnazifizierungsakten – „Menschen, Fakten, Akten (1933-1945)“ – von Klaus-Dieter Buse und mir.

Wie viele Stolpersteine gibt es in Wermelskirchen?

Wintgen: Bis heute sind es zwölf Stolpersteine. Zuletzt finanzierte der Verein Bergische Zeitgeschichte auf Initiative Armin Himmelraths eine Verlegung Im Wolfhagen.

Weiß man eigentlich, wie viele Stolpersteine es geben könnte – also wie viele NS-Opfer es in Wermelskirchen gab?

Wintgen: Nein, eine genaue Zahl ist in der Tat nicht bekannt. Dazu bedürfte es auch einer exakten Definition des Begriffs „Opfer“. Zählt dazu nur, wer hingerichtet wurde? Wie sieht es mit Drangsalierungen und psychischer Folter aus? Das Gymnasium hat im Vorjahr verlauten lassen, dass es von deren Seite noch fünf Vorschläge gibt. Ich wüsste auch noch ein paar Namen von Menschen, die einen Stolperstein von Gunter Demnig verdient hätten. Denn wir dürfen niemals vergessen, was sich zwischen 1933 und 1945 bei uns in Deutschland und in Wermelskirchen ereignet hat.

Hintergrund

Attentate: Auf Adolf Hitler wurden im Zeitraum zwischen 1933 und 1944 etwa 40 Attentate verübt – eine genaue Zahl gibt es nicht, da durchaus von einer Dunkelziffer auszugehen ist.

Brief: Das erste bekannte Attentat war am 9. Februar 1933 ein vergifteter Brief, vor dem aber rechtzeitig gewarnt wurde.

Belegt: Das Stauffenberg-Attentat vom 20. Juli 1944 war das letzte definitiv belegbare Attentat.

Bürgerbräukeller: Neben Stauffenberg ist wohl der bekannteste gescheiterte Hitler-Attentäter der Handwerker Georg Elser, der im Bürgerbräukeller in München am 8. November 1939 eine Bombe versteckte, die allerdings erst explodierte, nachdem Hitler schon gegangen war.