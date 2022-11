Betrug: Seniorin übergibt 7.000 Euro an falschen Polizisten

Dabringhausen

Wermelskirchen. Eine 83-jährige Wermelskirchenerin wurde am Montag Opfer eines Betrugs. Das teilt die Polizei am Dienstag mit. Sie glaubte den Lügen eines falschen Staatsanwalts und eines falschen Polizisten. Das kostete sie 7.000 Euro.

Betrug: Die perfide Masche des falschen Polizisten

Am Montag, 7. November, rief ein vermeintlicher Staatsanwalt die 83-Jährige an. Er stellte sich als Michael Berger vor und behauptete, dass die Staatsanwaltschaft Hilfe bei Ermittlungen bräuchte, da in der Nachbarschaft ein älteres Ehepaar beraubt worden wäre. Außerdem erkundigte sich der vermeintliche Staatsanwalt nach der Hausbank der Seniorin.

Wenig später rief ein Mann die Wermelskirchenerin an, der sich als Oberkommissar Schmitt ausgab. Er behauptete, dass gegen einen Mitarbeiter der Sparkasse ermittelt werde. Der falsche Polizist setzte die Seniorin so unter Druck, dass sie eine Summe in Höhe von 7.000 Euro bei der Hausbank abhob.

Daraufhin meldete sich der falsche Polizist erneut und bat die Seniorin, ihm Seriennummern der abgeholten Geldscheine mitzuteilen. Er redete der Frau ein, dass es sich um Falschgeld handele und ein Herr Müller es abholen werde. Ein Nachbar konnte die Übergabe verhindern.

Dieser hatte gegen 15.30 Uhr einen verdächtigen Mann am Haus gesehen, der sich nach einer älteren Dame erkundigte. Der Tatverdächtige sei dann in Richtung Hauptstraße / Neuenweg gegangen. Später habe der Nachbar den Verdächtigen nochmal auf der Straße „Alte Straße“ in Gehrichtung Am Wiesenhang gesehen.

Falscher Polizist: Beschreibung des Verdächtigen

Männlich

28 bis 32 Jahre alt

circa 180 cm groß

kurze schwarze Haare

schlanke Statur

„südeuropäisches“ Aussehen

trug eine OP-Maske

Betrug: Zweiter Übergabeversuch

Nach dem Scheitern der ersten Übergabe fand jedoch eine zweite statt. Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße Höferhof in Wermelskirchen-Dabringhausen übergab die Seniorin das Geld an den Betrüger. Dafür legte sie, wie der falsche Polizist sie gebeten hatte, die 7000 Euro auf den linken Vorderreifen ihres Autos. Sie verschwand und als sie zurückkehrte, war das Geld weg.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Rhein-Berg sucht nach Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können und gegen 15.30 Uhr am Montag etwas Verdächtiges im Umfeld der Alte Straße in Dhünn beobachtet haben.

Außerdem wird nach Zeugen gesucht, die am Dienstag gegen 16.30 Uhr etwas Verdächtiges auf dem Parkplatz des Discounters in Dabringhausen beobachtet haben.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (02202) 205-0 entgegen.