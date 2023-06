Bergischer Abfallverband kämpft gegen Müll auf Festen

Wer vor Ort spült, braucht kein Einweg-Geschirr und produziert weniger Abfall. So will der Bergische Abfallverband ein Zeichen für Nachhaltigkeit setzen.

Kostenloses Geschirrmobil ermöglicht Veranstaltern, große Mengen Geschirr vor Ort zu spülen und wiederzuverwenden. Auch andere Projekte widmen sich der Müllvermeidung.

Von Timo Sieg

Wermelskirchen. Die dröhnende Liveshow bei Rock am Markt, das Trecker-Trecken der Kirmes Dhünn, das Schubkarrenrennen auf dem Dorffest Dabringhausen – bei großangelegten Events im Bergischen Land gibt es viel zu sehen. Übersehen wird dabei allerdings oft der Tag danach, die Aufräumarbeiten und wie viel Müll bei dem ganzen Spaß entsteht. Auf der Cranger Kirmes in Herne waren es in vergangenen Jahren zum Beispiel acht Tonnen pro Tag.

Der Bergische Abfallwirtschaftsverband (BAV) will dazu beitragen, dass auf Festen weniger Müll entsteht und bietet deshalb kostenlos ein Geschirrmobil an. Damit können Veranstalter Besteck, Teller und Becher in größeren Mengen schnell spülen und direkt beim Ausschank wiederverwenden. Christina Oetter aus der Pressestelle des BAV erklärt: „Wir wollen ein Zeichen gegen Einweg-Geschirr setzen und so die Menge an Abfall auf solchen Events reduzieren.“

Vereine, Gemeinden und öffentliche Einrichtungen im gesamten Gebiet des Verbandes können den Anhänger gebührenfrei mieten; dafür fällt lediglich eine Kaution in Höhe von 150 Euro an. Zu der Grundausstattung gehören zwei Rollwagen für Spülkisten, jeweils 100 große sowie kleine Teller, Suppentassen und Kaffeebecher. Außerdem werden Besteck und Milchkännchen mit angeboten. Diese Ausstattung kann, falls gewünscht, bis zur Stückzahl 550 aufgestockt werden, in dem Fall erhöht sich nur die Kaution entsprechend. Für die Industriespülmaschine in dem Mobil liefert der BAV auch das nötige Zubehör. Das Gerät sei für Laien einfach handzuhaben. Abgeholt werden muss der Anhänger am Entsorgungszentrum Leppe.

Das Geschirrmobil war kaputt – kann aber seit Sommer 2022 wieder genutzt werden

Das Mobil ist seit dem Sommer 2022 wieder buchbar. Vor 15 Jahren hat der Verband es zum ersten Mal angeboten, zusammen mit der Feuerwehr. Das Ganze sei damals schon gut angenommen worden, allerdings ging das Mobil kaputt, so Oetter. Nun wurde es, ganz im Sinne der Philosophie des BAV, repariert und neu bestückt. Früher stand der Anhänger auch für private Veranstaltungen zur Verfügung, inzwischen allerdings nicht mehr. Das liege daran, dass man in erster Linie ein Ansprechpartner für Städte und Gemeinden sei. Für Privatleute gebe es andere Angebote. Außerdem sei die Nachfrage hier alleine sehr hoch, wie Oetter berichtet.

Das spiegelt sich auch im allgemeinen Interesse an Nachhaltigkeit wider, wie Oetter es auf BAV-Veranstaltungen wahrnimmt. Dazu gehört zum Beispiel der „Bergische Tauschrausch“ der Ende April in Hückeswagen stattfand. Hier können Bürger auf dem Wertstoffhof noch intakte Geräte spenden, statt sie wegzuwerfen, so dass sie durch Reparatur eine Chance auf ein zweites Leben bekommen. Laut Oetter ist das Feedback durchweg positiv, die Aktion fühle sich inzwischen wie ein etabliertes Format an: „Die Leute stehen schon vor dem offiziellen Beginn voller Vorfreude am geschlossenen Zaun.“

Der BAV hat in letzter Zeit auf gesellschaftliche Veränderungen reagiert. Wer sich auf seiner Homepage etwas umschaut, findet Hinweise zur Mülltrennung in vielen verschiedenen Sprachen, auch Arabisch und Ukrainisch. Der Verband möchte neu zugezogene Bürger und Flüchtlinge informieren, auch „um Ärger in der Nachbarschaft vorzubeugen“; wie die Pressesprecherin es ausdrückt. Eine Art „Recyling-Kulturschock“ habe sie aber bei den Leuten, die die Angebote des BAV in Anspruch nehmen, bisher nicht beobachtet. Auch hier berichtet sie nur von positiven Rückmeldungen.

„Zero Waste Club“ bietet noch mehr

Diese Abfallberatung sowie das Geschirrmobil sind Teil des BAV-Programms „Zero Waste Club“. Darunter wird zudem in Gruppen Müll eingesammelt oder in Schulen Aufklärungsarbeit zum Thema Plastikmüll in Ozeanen betrieben. Denn laut BAV erleichtert Kunststoff den Alltag und vielen Menschen falle es schwer, zwischen „gutem“ und „schlechten“ Plastik zu unterscheiden. Für die Kampagne „End Plastic Soup“ wurde am 24. Mai ein Bildungskoffer inklusive Experimenten und Aufgaben für Schüler an der Sekundarschule Overath vergeben. Die Bildungskoffer werden in Zusammenarbeit mit dem Rotary Club kostenfrei auf Anfrage an Schulen vergeben.

Buchung: Interessierte können den Anhänger unter Tel. 0800-805805 oder per E-Mail buchen. abfallberatung@bavmail.de

Kampf gegen Müll

Verband: Der Bergische Abfallverband ist für den Oberbergischen Kreis und den Rheinisch-Bergischen Kreis zuständig. Die Institution kümmert sich in diesen Regionen um die Müllabfuhr und die Weiterverwertung von Abfall auf Wertstoffhöfen. Im Rahmen des „Zero Waste Clubs“ setzt er sich für die Reduzierung von Müll ein.

Wiederverwendung: Seit Beginn des Jahres gilt in der Europäischen Union die Mehrwegsangebotspflicht für die Gastronomie. Der BAV will bei der Umsetzung helfen und Bürger beraten, wie sie ihren Abfall reduzieren können. Er empfiehlt etwa, Tauschbörsen zu besuchen, Repair Cafés zu nutzen und Essens-Behälter wiederzuverwenden.

