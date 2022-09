Axtprozess: Staatsanwalt fordert 12 Jahre

Im Verfahren gegen einen Wermelskirchener wird am heutigen Dienstag das Urteil erwartet.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Ein lang andauernder Prozess neigt sich seinem Ende zu. Am Montagvormittag hielt der Staatsanwalt vor der 5. Großen Strafkammer am Landgericht Köln sein Plädoyer – in der Verhandlung gegen einen 29-Jährigen aus Wermelskirchen, der wegen des zweifachen versuchten Mordes, begangen mit einer Axt an seinen Eltern in den frühen Morgenstunden des 1. Oktobers 2021 in deren Schlafzimmer, angeklagt war. Er forderte 12 Jahre Haft. Eigentlich sollte auch die Verteidigerin ihr Plädoyer halten, bat jedoch um Aufschiebung auf den nächsten Verhandlungstag. So war es also am Staatsanwalt, seine Forderung zu begründen. Er sah den Vorwurf des versuchten Mordes als erwiesen an – blieb in der Forderung des Strafmaßes indes weit unter dem dafür vorgesehenen Rahmen.

Denn grundsätzlich war auch für den versuchten Mord die lebenslange Freiheitsstrafe vorgesehen. Allerdings könnte hier auch ein milderer Strafrahmen – drei bis 15 Jahre Haft – Anwendung finden, den der Staatsanwalt hier auch zugrunde legte. Dennoch – bei der Aufzählung der Fakten, die der Staatsanwalt als erwiesen ansah, sei klar geworden, dass der 29-Jährige den Tod seiner Eltern billigend und wissend in Kauf genommen hatte. „Das wird etwa aus der Art und Schwere der Verletzungen deutlich, über die sich der Angeklagte im Klaren hätte sein müssen“, sagte der Staatsanwalt.

So habe der 29-Jährige seinen Vater sieben Mal mit einer Axt mit voller Wucht geschlagen, dabei fünf Mal auf „die gebrechlichste Stelle des menschlichen Körpers – den Kopf“. Der Angeklagte habe sich geäußert, dass er seine Eltern habe verletzen wollen. „Er wollte sie, seiner Aussage nach, leiden sehen, dafür, was sie ihm angetan hatten. Er wollte sich selbst umbringen, wollte aber nicht einfach sterben, sondern seine Eltern bestrafen“, sagte der Staatsanwalt.

Die Mutter sagte, sie könne die Tat „irgendwie verstehen“

In der Tatnacht sei dann wohl alles aus dem Angeklagten herausgekommen, was sich zuvor angestaut hatte. „Das hatte auch die Mutter gesagt, die davon sprach, dass ihr Sohn zwar bestraft werden müsse, sie die Tat aber habe irgendwie verstehen können“, sagte der Staatsanwalt.

Der 29-Jährige sei voll schuldfähig und zumindest von durchschnittlicher Intelligenz, das hätte das Gutachten der psychologischen Sachverständigen ergeben. „Letztlich ist es auch nur der schnellen Hilfe durch den Schwiegersohn, der die verletzten Schwiegereltern gefunden hatte, nachdem er von den Schreien wach geworden war, sowie der Notoperationen im Krankenhaus zu verdanken, dass die beiden Geschädigten überlebt haben“, sagte der Staatsanwalt.

Am Dienstag wird die Verteidigung ihr Plädoyer halten

Daher forderte er abschließend eine lange Haftstrafe für beide Fälle des versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung von insgesamt 12 Jahren. „Für den Angeklagten spricht, dass er teilweise geständig war und keine Vorstrafen hat. Außerdem zeigte er Reue.“

Am Dienstag wird die Verteidigung ihr Plädoyer am Landgericht Köln halten, anschließend wird das Urteil erwartet.