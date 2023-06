Wermelskirchener Apotheker streiken am 14. Juni

Als Apotheker Zafer Arslan in seiner Apotheke an der Post der jungen Mutter in die Augen blickte, die sich um ihr fiebriges Kind sorgte, war ihm alles andere als wohl. „Dem Kind ging es wirklich schlecht“, erinnert der Wermelskirchener Pharmazeut sich an den Wintermorgen. „Wir hatten aber keinen Antibiotikum-Saft vorrätig; nicht in unserer Apotheke, und auch nicht in der näheren Umgebung.“ Arslan erinnerte sich an einen Studienkollegen, der in Mönchengladbach eine Apotheke betreibt. „Ich rief ihn an, er hatte den Saft zum Glück vorrätig.“ Arslan setzte sich kurzerhand ins Auto und holte das Medikament für das Kind selbst ab.