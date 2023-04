Angeklagte fühlt sich ihrer Identität beraubt

Der Prozess am Amtsgericht geht weiter. Es sind noch viele Aspekte unklar.

Verfahren am Amtsgericht Wermelskirchen: Ist die Frau wirklich unschuldig?

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Ob es sich nun um Identitätsklau oder Verkaufsbetrug handelt, das ist im Fall einer 54-Jährigen noch nicht final entschieden. Der Wermelskirchenerin, die gestern vor dem Amtsrichter stand, wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, dass sie über Ebay-Kleinanzeigen ein DJ-Set des Herstellers „Pioneer“ für 3000 Euro verkauft sowie eine 1500 Euro-Anzahlung erhalten haben soll.

Bei der Übergabe, die persönlich vorgenommen werden sollte, habe der Geschädigte dann nicht die Verkäuferin angetroffen, sondern lediglich einen älteren Herrn, der überhaupt keine Ahnung hatte, worum es ging.

Die Angeklagte erhob gegen den Strafbefehl Einspruch. „Ich möchte mich auf jeden Fall dazu äußern, denn ich habe diesen Gegenstand bei Ebay-Kleinanzeigen nicht eingestellt. Ich musste erst einmal googeln, was das eigentlich ist“, sagte sie.

Man habe sie auch schon öfter wegen solcher Vorwürfe angezeigt – die Verfahren seien eingestellt worden. Ihr Paypal-Konto sei ebenfalls gehackt worden: Dort seien Gelder eingegangen, die sie aber direkt wieder zurückgezahlt habe.

Das Verfahren wird fortgesetzt

„Ich gehe für mein Geld arbeiten. Ich stelle, wenn überhaupt, nur Kleinigkeiten bei Ebay-Kleinanzeigen ein“, sagte sie. „Mein Anwalt glaubt, dass meine Identität gestohlen wurde“, stellte die Angeklagte fest. Allerdings: Es handele sich bei dem Konto, auf das der Geschädigte die 1500 Euro überwiesen habe, um das der Angeklagten.

„Kann sein, aber ich nutze das Konto nicht. Ich habe es eingerichtet, wegen eines Nebenjobs im Internet“, sagte sie. Sie habe jedoch die Unterlagen und Passwörter niemals an irgendwen weitergegeben – in den anderen Fällen, die bereits eingestellt worden seien, hatte sie allerdings andere Angaben gemacht. Nämlich, dass sie dem Unternehmen in „naiver und gutgläubiger Art“ Daten übermittelt habe.

Der Geschädigte, ein 23-jähriger Student aus Stuttgart, war für die Verhandlung nach Wermelskirchen gekommen. Er schilderte den Kauf und dass er zur Abholung der Ware nach Pforzheim geschickt worden sei, wo er besagten älteren Herrn angetroffen habe, der von der Angelegenheit keine Ahnung gehabt habe: „Daraufhin habe ich die Polizei eingeschaltet.“

Um etwas Licht ins Dunkel bringen zu können, müsse indem Fall unbedingt nachermittelt werden, betonte die Staatsanwältin. So müsse man die eingestellten Verfahren mit einbeziehen, um etwa die Frage zu klären, was mit den 1500 Euro auf dem Konto passiert sei.