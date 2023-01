89-Jähriger bei Unfall verletzt

Arnzhäuschen

Der Senior wollte mit seinem Krankenfahrstuhl offenbar die Straße überqueren, als er von einem Pkw touchiert wurde.

Wermelskirchen. Bei einem Verkehrsunfall auf der 101 ist der Fahrer eines Krankenfahrstuhls verletzt worden.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Dienstag gegen 13.30 Uhr in Höhe Arnzhäuschen. Ein 81-jähriger Wermelskirchener war mit seinem Subaru auf der L 101 in Richtung Dabringhausen unterwegs. In Höhe einer Verkehrsinsel fuhr von der rechten Seite ein 89-jähriger Wermelskirchener in einem Krankenfahrstuhl auf die Fahrbahn, weil er offenbar die Straßenseite wechseln wollte. Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass er den Krankenfahrstuhl touchierte. Daraufhin fiel der Senior aus seinem Sitz.



Ersthelfer kümmerte sich um den Verletzten und setzten einen Notruf ab, so dass wenig später auch Feuerwehr und Polizei vor Ort waren. Der Krankenstuhlfahrer wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. red

