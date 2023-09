62-Jähriger steigt in der Nacht in Kita ein

Einbruch

Die Einsatzkräfte konnten den Verdächtigen noch am Tatort vorläufig festnehmen.

Wermelskirchen. Einer aufmerksamen Anwohnerin ist es zu verdanken, dass die Polizei in der Nacht zu Donnerstag einen mutmaßlichen Kita-Einbrecher stellen konnte.

Wie die Polizei mitteilt, kam es in der Nacht gegen 3 Uhr zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte in Wermelskirchen-Herrlinghausen. Eine Anwohnerin hörte Geräusche und konnte Taschenlampenlicht im Nachbargebäude sehen. Sie verständigte die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen zum Tatort ausrückte.

Die Diebestour des Tatverdächtigen, ein 62-jähriger Mann, konnte schnell beendet werden. Vor Ort fanden die Polizeibeamten eine aufgebrochene Eingangstür vor. Beim Durchsuchen des Gebäudes trafen die Einsatzkräfte auf den Beschuldigten, der vorläufig festgenommen wurde. Die Beute, ein Bargeldbetrag von 90 Euro sowie das mitgeführte Tatwerkzeug, wurden sichergestellt.

Nach eigenen Angaben sei der Tatverdächtige obdachlos und hätte das Geld für Nahrung benötigt, teilt die Polizei mit. Bereits in der Vergangenheit wurde er mit Eigentumsdelikten straffällig und sei erst vor wenigen Tagen aus der Haft entlassen worden.

Noch heute soll der Beschuldigte erneut einem Haftrichter vorgeführt werden.

Erst am Dienstagmorgen war es zu zwei Einbrüchen in Kitas in Wermelskirchen-Dabringhausen gekommen. Wie im Herrlinghauser Fall blieb es allerdings auch hier bei Sachschäden.