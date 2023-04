20-Jähriger wird bewusstlos und prallt gegen Verkehrszeichen

Unfall

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen möglicher Trunkenheit am Steuer ein.

Wermelskirchen. Am Montagnachmittaghat sich auf der Hilgener Straße in Dabringhausen ein Verkehrsunfall ereignet.



Ein 20-jähriger Wermelskirchener befuhr gegen 14.20 Uhr mit seinem VW die Hilgener Straße in Fahrtrichtung Kreuzung L 101. Vermutlich verlor er plötzlich das Bewusstsein, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und kam auf der Verkehrsinsel kurz vor der Kreuzung zum Stehen. Zeugen leisteten umgehend Erste Hilfe und alarmierten über den Notruf Polizei und Rettungsdienst.

Auch bei Eintreffen der Polizei sackte der junge Mann immer wieder in sich zusammen und wirkte stark benommen. Da sich Verdachtsmomente ergaben, dass der Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss stehen könnte, ordneten die Polizisten eine Blutprobenentnahme an und stellten den Führerschein des Mannes sicher.



Der Fahrer kam zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Es entstand geringer Sachschaden am Verkehrszeichen sowie am Pkw. Wegen der möglichen Beeinflussung durch Rauschmittel wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. red

