Das erwartet die Gäste beim Stadtfest

Volker Ernst (l.) und André Frowein freuen sich auf das Stadtfest, das am Sonntag am Markt stattfindet.

Für Sonntag haben sich WiW, Geschichtsverein und die Stadtkirchengemeinde einiges einfallen lassen, um den Tag der Verleihung der Stadtrechte gebührend zu feiern.

Wermelskirchen. 150 Jahre Stadtrechte. Was bedeutet das eigentlich für Wermelskirchen? Zunächst einmal, dass ordentlich gefeiert wird. Den Start machen am kommenden Sonntag der Stadtmarketingverein WiW, der Bergische Geschichtsverein Wermelskirchen und die Stadtkirchengemeinde, die mit Kooperationspartnern auf dem Markt und im Kirchpark ein buntes Familienfest initiieren werden. „Für jede Generation ist etwas dabei“, verspricht André Frowein, Vorsitzender von WiW.

Der Tag beginnt um 11 Uhr mit einem Familiengottesdienst unter dem Motto „Als Dorf begonnen, zur Stadt gereift“. Predigen werden Pfarrer Volker Lubinetzki und Pfarrerin Sarah Kannemann. In Erinnerung an den 2. Juli 1873, als der damalige Kaiser Wilhelm ein Schriftstück zur Unterschrift vorgelegt bekam, das Wermelskirchens Stadtrechte betraf. Von da an war es schwarz auf weiß: Stadt Wermelskirchen.

„Unser Fest ist ja keine Konkurrenz zu den großen Feierlichkeiten der Stadt im August“, möchte Volker Ernst vom Geschichtsverein betont wissen. „Aber wir wollten eben auch etwas zum 2. Juli, dem eigentlichen Geburtstag Wermelskirchens, anbieten.“ Gleichwohl den Gastgebern bewusst sei, dass der Termin in den Sommerferien nicht der allergünstigste ist. „Aber wir sind sowohl mit 200 als auch mit 2000 Gästen hochzufrieden“, sagt André Frowein. „Hauptsache, alle fühlen sich wohl.“

„Dellmann's Kruste“ mit Schmalz gegen den kleinen Hunger

Und dafür ist gesorgt. Am Markt und im Kirchpark gibt es nach dem Gottesdienst, der idealerweise Open Air stattfinden soll, Stände und Kinderbelustigung. Unter anderem steht für Kinder und Jugendliche der Kletterturm, die ansonsten beim Youthnited-Festival auf der Kuhler Heide beheimatet ist, im Kirchpark. Das Café Wild, das Restaurant Bergischer Löwe und das Cu Thoc haben ihre Außengastronomie geöffnet, und auch im Jugendcafé Juca gibt es Sitzmöglichkeiten und kühle Getränke.

Auf der Bühne am Markt wird zunächst Volker Ernst einige historische Details zum Stadtjubiläum berichten, bevor er Bürgermeisterin Marion Lück eine „besondere Überraschung“ übergeben will.

Für kulinarische Genüsse sorgen unter anderem die Currybrüder und Dellmann's Bräu. „Am Bierwagen werden wir um 13 Uhr auch einen kleinen Fassanstich zelebrieren“, kündigt André Frowein an. Zum Fassanstich soll es dann „Dellmann's Kruste“, ein besonderes Brot aus der Herstellung der Bäckerei Hermann, mit Schmalz geben. „Als alte bergische Spezialität“, sagt Volker Ernst. Und es gibt viel Musik: Zur Eröffnung des Spektakels, nach dem Freiluft-Gottesdienst, werden die Bläser des Posaunenchors der Stadtkirche ein Stück vom Kirchturm aus zum Besten geben.

Ein bisschen Geschichte am Nachmittag mit den Mundartfreunden und Anekdoten der Stadtführer

Und auf der Bühne am Markt spielt von 14 bis 16 Uhr der Walking-Saxofonist Antonio Laurito und von 17 bis 19 Uhr die Band „Oh! Rooster“, die beide bereits häufiger bei Partys in Wermelskirchen zu Gast waren.

Die Zeit von 16 bis 17 Uhr ist ganz der Historie gewidmet. Unter anderem treten die Mundartfreunde auf, die Stadtführer erzählen etwas über das Stadtwappen und Angelique Frowein liest über das moderne Wermelskirchen vor.

Nachmittags bittet dann auch der Kunstverein unter Leitung des Vorsitzenden Michael Dangel zum Kreativwerden. Unter anderem können die Gäste auf dem Marktplatz Papier schöpfen und mit einem Bunsenbrenner kleine Schmuckstücke anfertigen.

Am Markt herrscht gute Nachbarschaft

Buchhändlerin Gabriele van Wahden wird unter anderem das Jubiläumsbuch des Geschichtsvereins anbieten und auch sonst vor Ort sein. Mit Ständen sind auch der Weltladen und der Geschichtsverein selbst präsent.

Die gute Nachbarschaft am Markt hebt André Frowein hervor: „Das hat uns auch noch mal ermuntert, gemeinsam dieses Jubiläumsfest auf die Beine zu stellen. So macht das Spaß.“

Programm

Der Fassanstich findet um 13 Uhr am Markt statt. Die offizielle Eröffnung mit einem Blick in die Stadtgeschichte übernimmt Volker Ernst. Ab 14 Uhr gibt es Saxofonmusik. Um 16 Uhr schließen sich dann verschiedene Wortkünste an: Die Stadtführerinnen Petra Ammon und Constanze Thiel erzählen in alten Gewändern aus der Stadtgeschichte, die Mundartfreunde schwätzen platt und Angelique Frowein stimmt mit Jugendlichen in einen Poetry Slam ein.