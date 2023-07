Der Umzug zum Stadtjubiläum wird gigantisch

3500 Teilnehmer ziehen am 26. August durch die Innenstadt. Und das zum Teil auf Karnevalswagen mit Tanzcorps und vollem Programm. Das ist für den Festumzug geplant.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Es sind 3500 Wermelskirchener aus 80 Gruppen und Vereinen, die sich an diesem Tag in Bewegung durch die Innenstadt setzen werden. Am Samstag, 26. August, um 12 Uhr wird er losgehen, der riesige Festumzug anlässlich des Jubiläums „150 Jahre Stadtrechte“.

„Es wird ein Mega-Event, das sehr bunt und fröhlich zeigt, was Wermelskirchen alles zu bieten hat und warum die Stadt so lebens- und liebenswert ist“, sagt André Frowein vom Stadtmarketingverein WiW, der den Umzug mit organisiert.

Die Karnevalsvereine aus Wermelskirchen kommen mit eigenem Wagen und Tanzcorps

„Wir kommen nicht mit einem Karnevalswagen, sondern haben einen Musikzug aus Köln gebucht, der unsere Jecken live mit Karnevalsmusik begleitet“, kündigt Mayk Dinstühler, Vorsitzender der Dhünnschen Jecken, bereits gut gelaunt an. Etwa 70 Dhünnsche Jecken werden in Blau-Gelb, den Vereinsfarben, zusammen mit den 25 Musikerinnen und Musikern Werbung für die nächste Session machen.

Da ziehen die Grunewalder Karnevalsfreunde gleich mit: Gut möglich, dass sie bei hochsommerlichen Temperaturen im August ordentlich ins Schwitzen kommen, aber dennoch nehmen sie mit Wikinger-Boot und in zünftigen Wikinger-Fellen am Umzug teil.

Tanzend tritt beim Festumzug dafür das Tanzcorps Rut-Wiess Dabringhausen an, kündigt Katharina Klaar an. „Noch sind einige im Urlaub, aber demnächst starten die Proben.“

Lesen Sie auch So feierte Wermelskirchen Geburtstag So feierte Wermelskirchen Geburtstag

Für die musikalische Untermalung beim Umzug sorgt unter anderem die Musikschule

Geprobt wird beim Bogenprojekt Arche nicht, sondern die Vereinsmitglieder präsentieren beim Zug ihre Bogen und Zielscheiben, „aber wir lassen die Pfeile zuhause“, verspricht Hans-Jürgen Brehm.

Mit einem eigenen Song laufen die Kinder der Waldschule beim Umzug mit, verrät die stellvertretende Schulleiterin Melanie Burghoff. Musikschulleiter Jens Olaf Mayland hatte im Frühjahr das Lied der Grundschule vertont und die Tonaufnahmen mit den Kindern koordiniert.

Sehr außergewöhnlich ist das städtische Gymnasium unterwegs: „Unser Kunst-Leistungskurs der Jahrgangsstufe Q1 hat in den vergangenen Monaten alle 19 Fächer, die an unserem Gymnasium unterrichtet werden, zu Kostümen verarbeitet“, kündigt Martin Burghoff, stellvertretender Schulleiter an. „Schülerinnen und Schüler verschiedener Altersklassen werden diese Kostüme beim Umzug tragen und zeigen, wie Chemie, Mathe, Erdkunde oder Philosophie aussehen können.“

Besuch der „Siebenbürger Sachsen“ gibt es auch

Mit ihren Trachten, die sie zum Kronenfest tragen, haben sich die „Siebenbürger Sachsen“ angemeldet.

Fast einheitlich präsentiert sich auch der TuS Wermelskirchen in T-Shirts mit den Vereinsfarben blau-gelb. Nur die Einrad-Fahrerinnen, die sich selbst augenzwinkernd „Einrad-Tussis“ nennen, gehen in roten Trikots an den Start, sagt Vereinschef Norbert Galonska.

Die Jugendinitiative AJZ Bahndamm hat für den Festumzug einen Karnevalswagen gemietet, setzt aber auf eine andere Musikrichtung: „Auf dem Wagen werden sich drei Live-Bands abwechseln“, sagt Vorsitzender Timo Meyer.

Auf einem Wagen fahren lässt sich auch der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Wermelskirchen, „weil es für uns leichter ist, im Sitzen die Marschmusik zu spielen“, sagt der erste Vorsitzende Friedhelm Preyer. „Da sind wir aber mittlerweile ganz versiert, weil wir schon bei zwei Stadtumzügen mitgespielt haben.“

DLRG hat einige Überraschungen im Boot

Einige Überraschungen plant die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Wermelskirchen noch für den Festumzug, wie Nicole Gehrmann ankündigt. Aber verraten kann sie schon, dass „alle Sparten, in denen wir ausbilden, sich auch als solche erkennbar präsentieren“. Dass die Taucher die Strecke in Flossen mitlaufen, ist allerdings ausgeschlossen. Dafür haben die Rettungsschwimmer von der DLRG aber ihr Rettungsboot auf einem Trailer dabei.

So läuft der Umzug

Umzug: Der Festumzug am 26. August ist quasi der dritte Teil des großen Stadtjubiläums. Er beginnt am Kirmessamstag um 12 Uhr.

Details: Start des langen Festumzuges ist an der Eich. Die Strecke führt über die Kölner Straße und die Obere Remscheider Straße zur Thomas-Mann-Straße. Von dort geht es am Busbahnhof vorbei über die Remscheider und die Telegrafenstraße auf den Brückenweg, wo der Zug endet. Offizieller Beginn der Kirmes ist wegen des Festumzugs am Samstag, 26. August, deshalb erst um 13 Uhr.

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Das wird gigantisch

+ anja.siebel@rga.de © Roland Keusch

So viele Teilnehmer sind dabei. Das ist wirklich gigantisch, was da am 26. August in der Wermelskirchener Innenstadt geplant ist. Und dass es so viele Teilnehmer sind, die sich zum großen Festumzug am Kirmessamstag anlässlich des Festes „150 Jahre Stadtrechte“ angemeldet haben, zeigt vor allem wieder eines: Die Menschen identifizieren sich mit Wermelskirchen.

Vereine, Initiativen und private Gruppen wollen zeigen, dass sie dazugehören, schmücken jetzt schon sich und ihre Wagen, sind kreativ und setzen Ideen für das große Fest um. Wermelskirchen hat auch schon zu anderen Gelegenheiten bewiesen, dass es zusammenhalten und sich präsentieren kann. Aber das Stadtjubiläum wird wirklich etwas ganz Besonderes.

Jeder, der mitmacht, wird ein kleiner Teil des Großen und Ganzen sein und schließlich in die Stadtgeschichte eingehen. Da kann man sich eigentlich nur drauf freuen. Vorausgesetzt, man liebt große Ereignisse in der Stadt.