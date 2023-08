150 Jahre Wermelskirchen: Eine Stadt feiert unterm Weihnachtsbaum

150 Jahre – 150 Stimmen: Der große Chor trat am Sonntag auf.

Erst Musik bis in die Nacht und dann der „WermelsKirchentag“ zum Jubiläum.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Unter dem Weihnachtsbaum wird getanzt. Chili Vanilli schickt flotte Melodien über den Platz. Vor der Bühne verlieren die ersten Besucher ihre Scheu. Es ist voll geworden am Samstagabend. Die dunklen Wolken und der lästige Regen vom Vormittag sind Geschichte, an der Carl-Leverkus-Straße herrscht Feststimmung – pünktlich zum Bürgerfest, das Stadt und „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) gemeinsam auf die Beine gestellt haben.

„Ich bin in Wermelskirchen geboren“, sagt Till Wingen, der mit seiner Frau und seinen beiden Kindern gekommen ist, „natürlich feiern wir mit.“ Es liege Geburtstagsstimmung in der Luft. „Die Kinder haben vorgeschlafen“, erzählt Ehefrau Rebecca und grinst, „wir wollen ein bisschen bleiben.“ Das geht vielen Besuchern am Samstag unter dem Weihnachtsbaum ähnlich.

Zwei Frauen erzählen, dass sie auch beim „Rock am Markt“ treue Besucherinnen seien. „Wenn das Wetter hält, tanzen wir bis in die Nacht“, sagt die eine, und dann stimmen sie wieder in die Melodien von Chili Vanilli ein.

Den Auftakt haben bereits am Vormittag, nach dem großen Festakt für geladene Gäste im Bürgerzentrum, die DJs von Tunesday gemacht. Anschließend hat die Brasshoppers Bigband einen musikalischen Stopp am Weihnachtsbaum eingelegt und unter der Moderation von Manfred Jetter vor allem Stammzuhörer begeistert. Nach einer Pause und dem ein oder anderen Soundcheck am Nachmittag haben dann die Lokalmatadore von Chili Vanilli die Bühne übernommen – bevor bei Einbruch der Dunkelheit Zentury XX spielt.

„Die Stimmung ist super, alle sind sehr entspannt“, sagt Sabine Stolz, die mit dem WiW-Team eine Schicht im Bierwagen übernommen hat. An der anderen Theke sind Mitarbeiter der Stadt im Einsatz. „Das macht richtig Spaß, und man trifft ganz viele Leute, die man kennt“, sagt Chiara Wipperfeld, die eigentlich in der Kämmerei arbeitet – aber längst nicht zum ersten Mal im Bierwagen steht.

Christliche Gemeinden eröffnen den Festreigen erneut

Viele Wermelskirchener feiern am Samstag ein großes Wiedersehen mit alten Bekannten. „Ich habe schon viele Leute getroffen, die ich ewig nicht gesehen hatte“, erzählt Ute Brosowski. Sie kommt am nächsten Tag wieder und steht dann mit dem großen Chor selbst auf der Bühne. Am Samstag wird aber erst mal vor der Bühne gefeiert. „Ich bin Wermelskirchnerin“, sagt sie, „natürlich bin ich dabei.“

Das Bürgerfest endet tief in der Nacht, kaum elf Stunden später eröffnen die christlichen Gemeinden der Stadt den Festreigen erneut. Hunderte Besucher lassen sich einladen und spazieren durch das Tor auf den Kirchplatz zum musikalischen Brunch. Das „WermelsKirchenTeam“, ein Zusammenschluss fast aller christlichen Gemeinden der Stadt, tischt ein großzügiges Frühstück auf. Die Tische sind gedeckt, die Menschen nehmen Platz – und feiern den Geburtstag der Stadt. Michael Dierks und seine musikalischen Freunde spielen, die Menschen kommen miteinander ins Gespräch – mit und ohne Glauben, freikirchliche, evangelische und katholische Christen. „Der ganze Platz ist in Feststimmung“, sagt Pfarrer Manfred Jetter. Viele Generationen sind unterwegs, Kinder, Senioren und Menschen, deren Wurzeln in anderen Teilen der Welt liegen.

Viele von ihnen machen sich nach dem Frühstück auf den Weg zum Weihnachtsbaum: Hier wird der zweite „WermelsKirchenTag“ fortgesetzt – mit einem Fest für die ganze Familie. Hüpfburgen, Kletterwand und Bastelaktionen warten auf die jüngsten Gäste. Die Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ kocht ukrainische Spezialitäten, die Gemeinden spendierten Kuchen. Und Wollkreise aus verschiedenen Gemeinden der Stadt laden zum Spielen und Mitmachen ein.

Währenddessen sorgt Lasse Siebel am Mittag für beste Stimmung vor der Bühne, später übernimmt Lorenzo di Martino. Inzwischen feiern Tausende mit. Vertreter vieler Gemeinden krönen den bunten Festtag mit einem ökumenischen Gottesdienst. Der große Chor „150 Jahre – 150 Stimmen“ singt, der Posaunenchor spielt, und Vertreter von Initiativen und Organisationen packen Geschenke aus, die an das ehrenamtliche Engagement in der Stadt erinnern.

Am Abend klingt das große Festwochenende mit einem Abschlusskonzert unter dem Weihnachtsbaum aus.