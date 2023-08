Was Christian Lindner über Wermelskirchen sagt

Wermelskirchen ist auch ein Gefühl, findet der aktuell wohl prominenteste Wermelskirchener: Christian Lindner plauderte am Rande des Festakts über seine Jugend im Bergischen. Er erinnert sich bis heute, was ihm einst ein WGA-Redakteur Michael Albrecht vorhersagte.

Wermelskirchen. Einen Abstecher zu Café Wild wird er sicher machen. Und Freunde aus der Schulzeit will Bundesfinanzminister Christian Lindner an diesem Wochenende bei seinem Heimatbesuch in Wermelskirchen auch noch treffen. Vielleicht ein bisschen durch bergische Wälder streifen. Das verriet der Bundespolitiker am Rande des Festaktes zu „150 Jahre Wermelskirchener Stadtrechte“, wo er am Samstagvormittag eine Festrede hielt.

Einer wich ihm nicht von der Seite: Vater Wolfgang Lindner begleitete seinen Sohn Christian zum Termin im Bürgerzentrum. Und der Senior plauderte auch ein bisschen aus dem Nähkästchen.

Finanzminister hatte Mathe-LK am Gymnasium Wermelskirchen

Schon früh habe er bemerkt, dass sein Filius Christian sprachbegabt sei, berichtete der ehemalige Pädagoge des Wermelskirchener Gymnasiums. Später habe er dann begonnen, philosophische Essays zu verfassen. „Da habe ich gestaunt über sein Talent“, erzählte der Papa. Bei Besuchen in Köln sei Lindner immer in jener Etage der Buchhandlung verschwunden, in der es philosophische oder gesellschaftswissenschaftliche Literatur gab. „Aber er hatte natürlich auch Mathe-Leistungskurs“, beteuerte Wolfgang Lindner, dass der Bundesfinanzminister sehr wohl mit Zahlen jonglieren kann.

Er baute das Abi mit einer Eins vor dem Komma

Sein Abi baute der heute 44-jährige Christian Lindner am Wermelskirchener Gymnasium seinerzeit mit einer Eins vor dem Komma und der Kontakt zu ehemaligen Jahrgangsstufenkollegen besteht noch immer. „Zum 20-Jährigen Abi-Treffen war ich noch dabei, beim 25-Jährigen war ich leider verhindert“, erzählte er.

Wermelskirchen sei auch für ihn ein Gefühl: „Dass ein Fest zum 150-jährigen Stadtjubiläum im Sommer unter einem Weihnachtsbaum stattfindet, das verstehen auch nur Leute, die von hier kommen“, spielte er in seiner Festrede auf das Bürgerfest unter dem Tannenbaum an, das die Wermelskirchener später noch feierten.

Gleichwohl er in Wuppertal geboren sei, sei er in Wermelskirchen aufgewachsen, habe seine Kindheit hier verbracht. „Wenn ich hier so durchfahre, dann fallen mir so viele Anekdoten ein“, sagte Lindner schmunzelnd.

Als Steppke kam er in die WGA-Redaktion und löcherte Michael Albrecht

Zum Beispiel die, als er als 14-jähriger Steppke Anfang der 1990er Jahre mit kommunalpolitischen Fragen in die WGA-Redaktion kam und dort den jüngst verstorbenen WGA-Redakteur Michael Albrecht antraf. Der habe sich, wie es seine Art war, geduldig Lindners Fragen angehört, sie zum Teil beantwortet – und dann mit einem Schmunzeln gesagt: „Sie werden mal Berufspolitiker“. „Damals war ich ja erst ein Teenager, aber diese Geschichte fällt mir immer wieder ein“, sagte Lindner.