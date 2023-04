Abitur 2023 in Wermelskirchen: 42 Abiturienten von Server-Panne betroffen

Der zweite Versuch klappte schließlich problemlos.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Das war unangenehm für viele Schülerinnen und Schüler: Mit insgesamt 42 Schülern war es fast die Hälfte des 115-köpfigen Abitur-Jahrgangs am Städtischen Gymnasium Wermelskirchen, die in den vergangenen Tagen von der landesweiten „Abi-Panne“ betroffen war.

Für den gestrigen Mittwoch, 19. April, angesetzte Abitur-Prüfungsaufgaben hatten sich nicht wie vorgesehen am Dienstag, 18. April, vom zentralen dafür vorgesehenen Server für Nordrhein-Westfalen herunterladen lassen.

„Wir haben am Dienstag ab zwölf Uhr versucht, die Unterlagen herunter zu laden. Letztlich haben wir dann mit vier Personen bis 20.30 Uhr in der Schule gesessen und gehofft, dass es irgendwann funktioniert. Zwischenzeitlich wurde beim Land noch vergeblich versucht, dass es auf einem anderen Weg gelingen könnte. Schließlich kam dann die E-Mail, dass am Dienstag nichts mehr geht“; berichtet die Leiterin des Gymnasiums, Elvira Persian, auf Anfrage unserer Redaktion: „Dann haben wir zwischen 20.30 und 21.30 Uhr alle betroffenen Schüler angerufen, um Bescheid zu geben – das wollten wir unbedingt persönlich machen.“

Die Reaktionen auf diese Nachricht waren laut Aussage der Schulleiterin indes zwiespältig: „Die einen Schülerinnen und Schüler haben sich gefreut, weil sie etwas länger Zeit zum Lernen haben, andere fanden das nicht toll, weil sie sich auf den Termin vorbereitet hatten.“

Der Aufwand am Dienstag war groß

Dieser Aufwand am Dienstag sei natürlich ein großer gewesen, kommentiert Elvira Persian: „Deshalb waren wir auch schlimm betroffen.“

Die für den Mittwoch am Gymnasium Wermelskirchen angesetzten Prüfungen waren die in Physik, Chemie und Biologie. Diese Prüfungen sind laut Schulleitung an der Stockhauser Straße nun auf den morgigen Freitag, 21. April, verschoben. „Das ist kein größeres Problem für uns, weil an diesem Tag keine Prüfungen vorgesehen waren - wir müssen also keine Folgetermine großartig umstellen, die Verschiebung bringt nichts durcheinander“, erläutert Elvira Persian. Der Download der Unterlagen für die Prüfungen am Freitag solle nunmehr am Donnerstag, 20. April, erfolgen.

Dafür, dass das funktioniert, stehen die Vorzeichen gut, denn: Am Mittwoch, 19. April, klappte der vorgesehene Download der Aufgaben für die Prüfungen am Donnerstag, 20. April, in den Fächern der Gesellschaftswissenschaften sowie Kunst und Sport problemlos, wie Elvira Persian auf Rückfrage unserer Redaktion bestätigte.