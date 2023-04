„Wer mehr weiß, spielt besser Schach“

Rainer Engels ist schon als kleiner Junge zum „Spiel der Könige“ gekommen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Herr Engels, was ist das Besondere am Schachspielen?

Rainer Engels: Ich mache das ja schon sehr lange, und ich bin ganz einfach dazu gekommen, weil es Spaß gemacht hat. Es ist ein Spiel ohne Glück und ohne Würfel – es kommt nur auf das Können des Spielers an – und der bessere Spieler gewinnt dann. Für mich ist es sehr sinnlos, irgendein Glücksspiel mit Würfeln zu spielen, bei dem rein der Zufall über Gewinnen und Verlieren entscheidet – wie etwa bei „Mensch, ärgere dich nicht“, das ich sehr ungerne spiele.

Und was ist das Herausfordernde daran?

Engels: Man muss sich sehr viel merken – man kann sich unendlich viel Wissen reinschaufeln, wenn man möchte. Wer mehr weiß, spielt besser. Der höhere Kenntnis- und Wissensstand sorgt dann eben auch dafür, dass man besser spielt. Und sich so viel Wissen anzueignen, ist natürlich durchaus herausfordernd.

Muss man dafür eigentlich ein geduldiger Mensch sein?

Engels: Bei den Turnieren ist die Bedenkzeit 100 Minuten für 40 Züge, danach bekommt man 50 Minuten dazu, und für jeden Zug bekommt man auf der Digitaluhr 30 Sekunden dazu. Das gilt dann pro Spieler. Ein Spiel kann also maximal an die sechs Stunden lang sein. Dazu braucht man dann doch ein wenig Sitzfleisch und Ausdauer.

Sie haben schon bestimmt sehr früh mit dem Schachspielen angefangen, oder?

Engels: Ich bin jetzt 58 Jahre alt, als ich ein Kind war, gab es für uns keinen Computer, keine Handys oder Konsolen. Deswegen waren wir auf Brettspiele angewiesen – Halma, Mühle oder eben Schach. Schach hat mich direkt angesprochen. Meine Mutter hatte mir aus dem Karstadt in Remscheid ein Buch mitgebracht – die Grundlagen des Schachspielens. Im Wermelskirchener Haus der Jugend wurde dann ein Osterkursus „Schach für Anfänger“ angeboten, an dem ich teilgenommen habe. Und dann bin ich dabei geblieben – als ich angefangen habe, war ich zwölf Jahre alt. Das Buch hat mir die ersten Grundlagen vermittelt. Der Nachbarsjunge, mit dem ich damals zu Beginn gespielt habe, war irgendwann kein Gegner mehr für mich, so dass ich dann eben zu besagtem Kursus gegangen bin, der vom Schachverein angeboten wurde, dessen Vorsitzender ich heute bin.

Kann man das Spiel jederzeit und auch selbst erlernen?

Engels: Das beste Beispiel ist der aktuelle Weltmeister Magnus Carlsen. Der ist Autodidakt. Er hatte zwar als Trainer den früheren Weltmeister Garry Kasparov. Ich habe gelesen, dass ihm das Training aber nicht so gefallen hat, so dass er lieber autodidaktisch weitermachen wollte.

Welche Rolle spielt hierbei der Schachverein?

Engels: Ich mache bei uns ja auch das Jugendtraining, da wir leider aktuell keinen Jugendtrainer haben. Und da ist es sehr sinnvoll, den Kindern und Jugendlichen die Grundlagen zu erklären und beizubringen. Denn in der Regel eignen sie sich das selbst nicht zu Hause an. Und auf diese Weise lernen sie die elementaren Dinge, die man später dann auch nicht mehr vergisst. Bei Erwachsenen ist das anders, die trainieren eigentlich zu Hause mit der Hilfe von Büchern oder Schach-CDs. Außerdem gibt es im Internet zahllose Möglichkeiten, sich zu informieren oder Schachturniere anzusehen.

Wie würden Sie die Vereinsziele beschreiben?

Engels: Wir wollen Mitglieder aus allen Schichten und Gesellschaftslagen haben, die sich beim Schachspiel zusammenfinden und das gleiche Hobby ausüben. Im Schach spielt es keine Rolle, woher man kommt oder wer man ist – theoretisch jeder kann ein herausragender Schachspieler werden. Wir treffen uns einmal in der Woche zum Spielen, machen Mannschaftsturniere, fahren auch zu anderen Vereinen, es gibt so einen Art Ligabetrieb. Und es nehmen auch Wermelskirchener Spieler bei größeren Turnieren teil – etwa waren jüngst zehn Spieler von uns beim Düsseldorfer Schachturnier, bei dem mehr als 500 Spieler teilgenommen haben.

Wie kann man die Jugend zum Schachspielen bringen?

Engels: Das ist im Grunde genommen wie bei allen anderen Vereinen auch – der eine Jugendliche kommt zu uns und bringt dann vielleicht ein paar Freunde mit. Neulich waren bei der Jugendmeisterschaft 20 Jugendliche dabei. Das ist im Grunde ein Selbstläufer, es kommen Jugendliche dazu, dann springen wieder welche ab. Deswegen machen wir auch gar keine Werbung dafür, denn es läuft von alleine.

Ist die Schach-Gemeinschaft relativ abgeschottet – oder geht man auch in die Öffentlichkeit?

Engels: Nein, wir sind vollkommen offen, jeder, der Lust hat, kann kommen. Manche kommen auch nur kurz und gehen dann wieder, andere sind auch sofort begeistert. Wieder andere machen lange Pausen, in denen sie gar nicht spielen. Und es gibt auch Leute, die sich das Spiel im Internet aneignen – und dann aber einmal gegen echte menschliche Gegner antreten wollen.

Der Verein

Training: Das Jugendtraining des Schachvereins Wermelskirchen findet immer freitags statt, Beginn ist um 19 Uhr. Der offene Vereinsabend schließt sich daran an und beginnt um 20 Uhr. Der Schachverein trifft sich im Haus der Begegnung, Schillerstraße 6. Interessierte sind willkommen.

Kontakt: Vorsitzender ist Rainer Engels, Tel. (0 21 96) 9 58 67 oder per E-Mail: info@schachverein-wermelskirchen.de