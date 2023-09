Wer möchte Jäger werden?

Alle Jäger brauchen Fachwissen, um ihren Jagdschein machen zu können. Dafür bietet die Jägerschule Wermelskirchen diese Kurse an.

Wermelskirchen. Die Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Jägerprüfung beginnen ab Mitte September. Das kündigt Inhaber Stefan Schröder von der „Jägerschule Wermelskirchen“ an: „Durch die unterschiedliche Thematik ist es erforderlich, an einem Vorbereitungslehrgang teilzunehmen. Der Unterricht wird in kleinen Gruppen durchgeführt und gewährleistet somit eine effektive Vorbereitung auf die Prüfung.“

Die Kurse finden an unterschiedlichen Tagen in der Woche statt und werden durch Fachpersonal begleitet. Die Kurse vermitteln den Teilnehmern die unterschiedlichen Aufgabengebiete – von der Pflege des Tierschutzes über Umwelt-, Natur und Artenschutz bis zum jagdlichen Brauchtum. „Darum sind diese Themen und Kurse auch für Personen geeignet, die etwas mehr über die Natur und ihre Tierwelt erfahren möchten“, ist Stefan Schröder überzeugt. Zu den unterschiedlichen Kursarten veranstaltet die „Jägerschule Wermelskirchen“ Informationsabende. Interessenten wenden sich an: „Jägerschule Wermelskirchen“, Stefan Schröder, Tel. 0151-15055434, E-Mail: jaegerschule-wermelskirchen@web.de. sng