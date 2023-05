Weltladen wird größer und moderner

Das Geschäft wird übergangsweise in der Carl-Leverkus-Straße weitergeführt.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Die Ehrenamtlichen des Weltladens in Wermelskirchen haben in diesen Tagen alle Hände voll zu tun. Mit Sack und Pack, vielen Kartons und einem großen Teil des Sortiments ist das Team zwei Straßen weiter gezogen: Bis Montag entsteht im ehemaligen Corona-Testzentrum neben der Bergischen Apotheke ein Übergangsquartier für den Laden.

Der Weltladen hat 2006 eröffnet und wird neu eingerichtet

„Währenddessen steht am Markt ein großer Umbau an“, erklärt Monique Schüpphaus vom Vorstand des Ökumenischen Arbeitskreises „Eine Welt“. Die Räume bekommen nicht nur einen neuen Anstrich: „Nach 17 Jahren ist die Einrichtung natürlich in die Jahre gekommen“, sagt Monique Schüpphaus und erinnert an den Einzug des Weltladens im Jahr 2006. Deswegen sei es höchste Zeit, um zu modernisieren. Der Ökumenische Arbeitskreis nutzt die Gelegenheit aber auch, um dem Geschäft ein ganz neues Gesicht zu geben. „Es entsteht ein großer Verkaufsraum mit einer richtigen Verkaufstheke“, erklärt die Vorsitzende des Arbeitskreises. Dafür werden Wände eingerissen. Die beiden bisher getrennten Verkaufsräume werden zusammengefasst, außerdem gesellt sich die ehemalige Teeküche dazu. „Wir haben dazu intensive Gespräche mit der Evangelischen Kirchengemeinde als Vermieterin geführt“, erzählt Monique Schüpphaus, „und wir sind zu einer guten Lösung gekommen.“

Das gilt auch für die Finanzierung: Die Kirchengemeinde übernimmt die Kosten für die Arbeiten am Gebäude. „Dafür wird die Miete steigen und wir haben uns für zehn Jahre verpflichtet zu bleiben“, erklärt Monique Schüpphaus. Die Kosten für den Innenausbau übernimmt der Ökumenische Arbeitskreis – dafür ist ein Architekt im Einsatz, der bereits andere Weltläden gestaltet hat. Über Summen wolle man vorerst nicht sprechen. Aber der Verein habe in den vergangenen Jahren für dieses Projekt Rücklagen gebildet. „Wir beschäftigen uns schließlich schon eine Weile mit diesen Ideen“, sagt die Vorsitzende.

Außerdem läuft der Laden gut, erklärt Monique Schüpphaus. Es gibt inzwischen viele Stammkunden und Besucher aus den Nachbarstädten, die das breite Sortiment des Weltladens zu schätzen wissen. Mit dem Umbau soll das auch weiter wachsen: Die Lebensmittelauswahl soll groß bleiben. Einen Fokus will das Team vor allem auf faire Kleidung und faire Kinderkleidung legen. Immer mehr Kunden würden gezielt danach fragen. In den modernisierten Räumen soll künftig auch ein Kaffeeautomat stehen. So sind künftig auch direkt Verkostungen im Laden möglich – und die Gelegenheit gemeinsam einen Kaffee zu trinken.

Vor allem will der Arbeitskreis mit der Modernisierung aber das Thema „Fairer Handel“ in der Stadt noch weiter nach vorne bringen. „Wir sind kein Exot mehr, sondern ein Teil der Einzelhandelslandschaft in dieser Stadt“, sagt Monique Schüpphaus. Die Ehrenamtlichen hoffen, mit dem modernen Design und der Vergrößerung des Sortiments künftig auch noch mehr junge Menschen anzusprechen. „Das gilt für die Kundschaft, aber auch für das Team“, sagt die Vereinsvorsitzende. Die Ehrenamtlichen im Weltladen würden auch nicht jünger. „Und wir erhoffen uns durch die Mitarbeit jüngerer Menschen auch neue Impulse und Ideen“, sagt sie.

Fürs erste steht nun die Eingewöhnung im Übergangsquartier an: „Das wird spannend“, meint Monique Schüpphaus. Viele Wermelskirchener hätten schon beim Einräumen vorbeigeschaut. Die Lage mitten in der Stadt schafft nochmal eine andere Dynamik und bietet die Möglichkeit auch neue Kunden anzusprechen, die den Laden am Markt bisher nicht gefunden haben. „Und es wäre doch schön, wenn sie uns treu bleiben“, so die Vorsitzende. Fest steht: Der Weltladen wird zurückkehren an den Markt – allerspätestens zum Weihnachtsgeschäft, sagt Monique Schüpphaus.

Öffnungszeiten

Der Weltladen hat ab kommenden Montag, 8. Mai, in der Carl-Leverkus-Straße 8 geöffnet – montags bis donnerstags von 9 bis 12.30, dienstags und donnerstags zusätzlich von 14.30 bis 18 Uhr, freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr.