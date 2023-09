Weil Haare immer eine Geschichte erzählen

Neustart mit eigenem Salon: Judith Hartmann öffnete am gestrigen Dienstag, 12. September, zum ersten Mal ihre „Haarfabrik“ an der Vorderhufe - begleitet von Hund Rüdiger.

Judith Hartmann eröffnet ihren Salon „Haarfabrik“ in Vorderhufe – Die Friseurmeisterin glaubt an ihr Handwerk.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Judith Hartmann schüttelt ihre roten Haare und lacht gelöst für das Foto in den Spiegel. „Ich mag es bunt“, sagt sie, „und ich mag es auch etwas schrill.“ Wer die 34-Jährige kennt, der hat sie schon mit vielen Frisuren erlebt. Mal hell und mal dunkel, mal kurz und mal lang. „Aber der Haarschnitt ist immer auch Ausdruck meiner eigenen Persönlichkeit gewesen“, sagt sie.

Judith Hartmann weiß um die Kraft einer guten Frisur, eines Haarschnitts, der zu dem Menschen passt. „Damit trägt man ein Stück von sich selbst nach außen“, sagt sie. Noch so schöne Kleider, noch so aufwendige Schuhe: „Wenn es auf dem Kopf nicht stimmt, fühlst du dich nicht wohl.“

Aber genau das wünscht sie sich für ihre Kunden. Und deswegen ist Judith Hartmann in ihrem Element, wenn sie zum ersten Mal ihren eigenen Salon in Vorderhufe aufschließt. Wenn sie zur Schere greift, den Kamm dazu nimmt und sich an die Arbeit macht, dann liebt sie ihr Handwerk: „Ich wollte schon als Kind immer gerne Haare schneiden können.“

Wie viele andere versuchte sie ihr Glück bei der Barbie und den bunten Haaren der Trolle. Nach der Schule erinnerte sie sich an diese Faszination, machte in einem Wermelskirchener Betrieb ihre Ausbildung und stieg danach richtig in den Job ein. „An Tag drei merkst du, dass die Arbeit auch körperlich anstrengend ist“, beschreibt sie ihren Job, „selbst für einen jungen Menschen.“

Mitten in der Pandemie meldete sich wieder ihre kreative Seite

Nach und nach setzten ihr auch die Bedingungen in der Branche zu – und sie entschied sich dann für eine zweite Ausbildung zur Drogistin.

Mitten in der Corona-Pandemie meldete sich dann wieder ihre kreative Seite und ermutigte sie, es doch noch einmal zu versuchen. „Aber ich wusste, wenn ich zurückkehre, dann nur so“, sagt sie und deutet auf ihren eigenen, neuen Salon in Vorderhufe. Während die Friseure landauf und landab unter der Pandemie litten, stieg Judith Hartmann wieder ein – als Angestellte in einem Betrieb in Hückeswagen und an den Wochenenden als Schülerin an der Meisterschule. „Seit März habe ich den Meisterbrief“, erzählt die 34-Jährige. Einen Monat später machte sie sich erst einmal mit einem mobilen Friseursalon selbstständig. Seit Anfang des Monats ist nun ihr neuer Salon „Haarfabrik“ fertig.

„Natürlich habe ich mir auch die Frage gestellt: Braucht Wermelskirchen einen weiteren Friseur? Und hat der Salon hier an der Vorderhufe überhaupt eine Chance?“, räumt sie ein. Aber beide Fragen beantwortete sie schließlich mit „Ja“. Der Kundenkreis wachse bereits. Und dank der Kundenparkplätze vor der Tür sei sie sicher, dass die Menschen den Weg nach Vorderhufe finden.

Hier ist sie übrigens auch mit ihrem Ehemann, Hund Rüdiger, einem Kater und drei Hühnern Zuhause. Ein Friseur, mit dem die Menschen zufrieden seien, brauche nicht die Lage in der Innenstadt, ist sie sicher. Womöglich entsteht in den nächsten Jahren vor ihrer Haustür ein Neubaugebiet – andernfalls setzt sie auf den Idylle-Faktor beim Friseurbesuch.

„Ich möchte mich ein bisschen abheben“, sagt Judith Hartmann. Sie unterteilt die Preisliste nicht nach Damen- und Herrenfach, sondern berechnet nach Aufwand. Den Salon öffnet sie donnerstags bis 21 Uhr. „Ich kenne ja selbst die Arbeit im Schichtdienst, dann hast du einfach keine Zeit für einen Besuch beim Friseur“, sagt sie. Also richtet sie sich nach den Kunden.

Sie möchte die Menschen persönlich ansprechen – akzeptiert es aber genauso, wenn Kunden ihr Buch mitbringen. „Das war für mich anfangs in diesem Beruf eine Herausforderung: auf die Menschen zugehen, ihnen so nahe zu kommen und das auszuhalten“, sagt sie. Heute wünsche sie sich, dass die Menschen ihr Vertrauen schenken. „Ohne Empathie kannst du diesen Beruf nicht machen“, sagt sie.

Also will sie auf die Stimmungen und die Bedürfnisse ihrer Kunden hören – auch wenn es um den Haarschnitt geht. „Ich höre genau zu. Es geht nicht darum, einfach das zu machen, was wir immer gemacht haben“, sagt sie. Im Gegenteil. Es gehe darum, was der Kunde will. Schließlich kennt sie selbst diese wichtigen Momente im Friseurstuhl, wenn die Entscheidung fällt, mal mehr als die Spitzen abzuschneiden. Im Januar fängt dann ihre erste Mitarbeiterin im Betrieb an.