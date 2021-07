Weihnachtsmarkt kommt sehr gut an

Indoor-Weihnachtsmarkt

+ © Roland Keusch Viele Besucher interessierten sich für das Angebot in der Mehrzweckhalle. © Roland Keusch

In der Dabringhauser Mehrzweckhalle genossen Besucher das vielfältige Angebot.

Von Stephan Singer

Das freudige Lachen von Gewinnern, denen das Losglück bei der Tombola hold war, die strahlenden Augen von Kindern, die aus den Händen vom Nikolaus persönlich einen Weckmann geschenkt bekamen, dazu ein reichhaltiges Angebot an Kunsthandwerk: Der Indoor-Weihnachtsmarkt in der Mehrzweckhalle Dabringhausen erfüllte die Erwartungen der Besucher in vollem Umfang. Wen das Losglück traf, konnte dazu einen der 500 Preise mit nach Hause nehmen. Der Weihnachtsmarkt, der traditionell am ersten Adventswochenende und seit 1987 in der Mehrzweckhalle stattfindet, sowie sein fünfköpfiges, ehrenamtliches Organisatorenteam treffen den Nerv des Publikums.

Emma, die in einigen Tagen zwei Jahre alt wird, wusste gar nicht so recht, wo sie zuerst hinschauen sollte: Ihr Blick sprang zwischen dem Mann im roten Gewand und mit weißem Rauschebart und dem Weckmann, den der Nikolaus ihr reichte, fasziniert hin und her. Schließlich ließ sie sich das süße Gebäck schmecken, während ihre Mutter Stephanie Gayko für ihre Tochter eine handgefertigte Strampelhose erstand. „Wir sind das erste Mal hier, ich habe extra meine Eltern aus Leverkusen hierher gelockt“, erzählte Stephanie Gayko, die in Hinterhufe wohnt.

Kunsthandwerker wurden von Ehrenamtlern unterstützt

Noch im vorigen Jahr konnten sich Britta Florin und ihre Schwester bei der Tombola des Indoor-Weihnachtsmarktes über einen der Hauptpreise freuen. Dieses Mal gab es einen nicht ganz so „großen“ Gewinn – eine Kosmetiktasche und Platzsets. Die Schwestern kamen mit ihren Eltern Ingeborg und Hermann Mertens aus Köln sowie Remscheid ins Dorf. Einen der Hauptpreise, einen von vier Tablet-PCs, gewann Christel Frenschowski aus Dabringhausen. Die 77-jährige lächelte: „Mal schauen, ob ich damit zurechtkomme. Ansonsten bekommt meine Tochter das Tablet.“ Von solch einem Gewinn könne man ja nicht ausgehen, aber: „Der Besuch ist ein Muss, es herrscht eine wunderbar schöne Atmosphäre.“

Ob Kerzenständer, Decken, kleine und größere Dekorationsstücke, Accessoires wie Schlüsselanhänger, Schmuck oder Utensilien wie Buchumschläge aus Filz – auf dem Indoor-Weihnachtsmarkt gab es viel zu entdecken. Dabei wurden die Kunsthandwerker, die aus Ratingen, Moitzfeld oder auch Bergisch Gladbach anreisten, von heimischen, ehrenamtlichen Kräften unterstützt: So gab es am Stand der Dhünntal-Grundschule selbst gebackene Plätzchen und Stollen, die Altstadtgarde sorgte für Kaltgetränke, der Förderverein des Freibades Dabringhausen lockte mit Entchen-Angeln. Rund um die Mehrzweckhalle war die gute Resonanz auf den Indoor-Weihnachtsmarkt schon alleine anhand der kaum zu findenden freien Parkplätze spürbar.