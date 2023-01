Tradition

+ © Roland Keusch Die Tannenbäume sollten jetzt raus. © Roland Keusch

Diese Woche werden die Weihnachtsbäume abgeholt.

In den Bezirken 1 und 6 werden sie am Montag, 16. Januar, abgeholt, in den Bezirken 2 und 7 am Dienstag, 17. Januar, die Bezirke 3 und 8 stehen am Mittwoch, 18. Januar, auf dem Plan, die Bezirke 4 und 9 am Donnerstag, 19. Januar, und Bäume in den Bezirken 5 und 10 sollten am 20. Januar bereit sein. -acs-