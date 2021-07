Weiberfastnacht können offenbar nur die Dawerkuser

Karneval

Der Rathaussturm bleibt bisher den Mitarbeitern vorbehalten. Bei der Party in der Mehrzweckhalle war die Stimmung gut.

Von Tim Kronner und Laura Ihme

Altweiber in der Mehrzweckhalle – das hat Tradition. Eine Tradition, die wegen der Flüchtlingsunterbringung für ein Jahr ausgesetzt wurde. Am Donnerstag feierte die Altweiberparty ihr Revival. „Es hätten zwar noch ein paar Jugendliche mehr kommen können, aber wir sind trotzdem zufrieden. Es ist schön, dass wir endlich wieder zuhause in unserer Halle feiern können“, sagte Andreas Posingies, Sprecher des Festauausschusses, am Donnerstagabend, während des Trubels.

Die Jugendlichen hatten sich wie immer bunt verkleidet. Auch der als Cowboy verkleidete Tim Kampmann feierte mit. „Ich finde es gut, wenn sich alle verkleiden, man zusammen Spaß hat und was trinkt“, sagte der 18-Jährige. Er war gemeinsam mit seinen Freunden in die Halle gekommen und sang wie die vielen Jecken textsicher die vom Band gespielten Karnevalslieder mit. In diesem Jahr wurde das Programm von den Veranstaltern etwas zurückgefahren. „Wir haben als Hauptattraktion den Auftritt des Dreigestirns, aber ansonsten verzichten wir auf Programm“, sagte Posingies. Der Grund hierfür sei, dass die Veranstaltung einen stärkeren Party-Charakter haben soll und sich so von der klassischen Sitzung mit viel Programm abgrenzt.

450 Karten waren im Vorverkauf weggegangen, noch einmal 50 an der Abendkasse. „Das sind weniger als in den Vorjahren“, sagte Posingies. Als Ursache machte der Festausschussvorsitzende den Kartenpreis von 17 Euro aus. „Es ist vielleicht nicht bei allem angekommen, dass im Preis sechs Euro Verzehr und die Busheimfahrt inbegriffen waren“, vermutete Posingies. Deshalb werde man im nächsten Jahr den Kartenpreis wieder senken. Vorher findet aber heute mit „Wir unter uns“ die nächste (ausverkaufte) Karnevalsveranstaltung statt.

Bereits gegen Mittag feierten die Rathausmitarbeiter traditionell Weiberfastnacht an ihrer Wirkungsstätte. Das Dawerkuser Dreigestirn stattete um 13.11 Uhr seinen Besuch ab. Die Mitarbeiter der Kämmerei hatten sich als Minnie-Mäuse verkleidet, Bauamtsmitarbeiter und Tourismus-Experten formierten sich zu einer großen quietschgelben Minions-Gruppe aus dem gleichnamigen Animationsfilm – und im Jugendamt kleidet man sich zu Karneval gerne als Höhlenmensch. Es läuft Musik, es gibt Bier, Berliner und Mettwurst, die Stimmung ist ausgelassen, groß ist die Vorfreude auf die Karnevalsparty des Personalrats am Abend.

Nur eines fehlt im Rathaus: die Bürger

Nur eines fehlt: die Bürger. Vor allem die Möhnen, die doch an Altweiber traditionsgemäß das Sagen haben, sucht man im Foyer des Rathauses vergeblich. Offenbar hat sich die Veranstaltung fernab der Stadtverwaltung nicht wirklich herumgesprochen. Wermelskirchen, 50 Kilometer von Düsseldorf, 40 Kilometer von Köln entfernt, also geradezu im Zentrum des rheinischen Karnevals liegend, hat den Start in die heiße Phase der Fünften Jahreszeit verpasst – vielleicht auch, weil die Bürger nicht wissen, dass in der Mitte ihrer Stadt im Rathaus eine regelrechte Narrenhochburg liegt.

Bürgermeister Bleek muss im nächsten Jahr wohl mehr Werbung für die Veranstaltung machen. Mitten in der Jecken-Menge feierte indes das Dreigestirn um Karnevalsprinz Haupt, Prinzessin Theresa Johann und Bauer Frank Wichert mit. Mit jeder Minute stieg dabei auch die Vorfreude auf Rosenmontag und den Zoch. Der Rathaussturm hat den Tollitäten gut gefallen: „Das Gute ist ja auch, dass unser Bürgermeister karnevalsverrückt ist. Gestern hat er uns den ganzen Tag begleitet“, sagte Peter Haupt. Darauf ein dreifaches Dawerkusen Alaaf!