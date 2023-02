<Überschrift>

Schon lange schwelt die Diskussion, die vor einigen Jahren wieder neu aufflammte: Soll die kleine Ortschaft Höhrath nun zu Wermelskirchen gehören oder bei Solingen bleiben? Was die Mehrheit der Höhrather und Angerscheider möchte, hat die Bürgerbefragung, die zum Prozess der möglichen Umgemeindung gehört, nun deutlich gezeigt: Sie möchten lieber wieder nach Wermelskirchen eingemeindet werden. Weil sie unter anderem in der Nachbarstadt einkaufen, weil sie dort in Vereinen aktiv sind – und weil sie auch ihr Netzwerk dorthin ausgerichtet haben.