38 Wasserteufel toben sich im Schwimmbecken aus

Freibad Dabringhausen

+ © Jürgen Moll Mächtig was los im Becken: Bei der Kinderferien-Aktion im Freibad Dabringhausen warten auf die Teilnehmer viele interessante Spiele. © Jürgen Moll

Im Freibad Dabringhausen vermisste kaum jemand die Sonne. Die Acht- bis Vierzehnjährigen hatten auch so ihren Spaß.

Von Stephan Singer

Wenn nicht bei strahlendem Sonnenschein, dann zumindest ohne Regen startete vorgestern die zweitägige Wasserolympiade für Kinder und Jugendliche im Freibad Dabringhausen. 38 Jungen und Mädchen im Alter von acht bis 14 Jahren traten zu dem Spektakel im Linnefetal-Waldbad an.

Für Dominik Roenneke, Organisator und stellvertretender Schwimmvereins-Vorsitzender, ein zufriedenstellendes Ergebnis: „Das ist eine schöne Aktion. Wenn uns nicht extreme Regengüsse einen Strich durch Rechnung machen, stoppt uns jetzt nichts mehr.“

Der Schwimmverein Freibad Dabringhausen (SVFD) musste im Vorfeld nur eine kurzfristige Absage eines angemeldeten Kindes wegen Krankheit hinnehmen, das unbeständige, bewölkte Wetter schreckte niemanden ab. Das hatte seinen Grund, wie Roenneke erklärt: „Wir haben uns auf schlechtes Wetter eingestellt, sogar Indoor-Spiele vorbereitet.“ Die kamen nicht zum Einsatz, denn die sieben Betreuer konnten ihre Spiele wie geplant im Wasser starten.

So teilten sie mit zwei Schnüren zur Trennung von Schwimmbahnen das Nichtschwimmerbecken in vier Rechtecke, die jeweils ein „Zimmer“ für eine Mannschaft bildeten. Hier galt es dann beispielsweise innerhalb von zwei Minuten, möglichst viel Wasserspielzeug in ein „Zimmer“ des gegnerischen Teams zu werfen. Wer letztlich am wenigsten „Krempel“ in seinem „Zimmer“ herumliegen beziehungsweise herumschwimmen hatte, ging als Sieger des Spiels hervor.

Außerhalb des Wassers war es etwas kühl

Für die Olympiade durften sich die einzelnen Mannschaften selber Namen geben: Eine trat mit dem selbstbewussten Namen „Wunderschön“ an, die nächste als „Die neun Schwimmer“. Ein Schlachtruf vor jedem Spiel war unüberhörbar: „Auf geht’s, los geht’s – Wasserteufel!“

Marijke (12 Jahre), Max (14) und Alexander (13) lobten die Veranstaltung: „Das ist schon etwas Besonderes, die Spiele sind toll. Die Aktiven haben sich richtig was ausgedacht.“ Über die gesellige Gemeinschaft freute sich Marijke: „Das Zusammensein ist schön. Wir können ganz locker zwischendurch etwas Quatsch machen.“

Fast schon wie ein Trainer einer Profi-Sportmannschaft kommentierte Max das Geschehen: „Der Teamgeist wird gefordert und gefördert.“ Er stellte aber auch fest: „Wenn wir aus dem Wasser kommen, wird es schon etwas kalt.“

Das Trio sah gestern Nachmittag schon voller Vorfreude dem Abend entgegen, denn die drei Jugendlichen gehörten zu den 13 Teilnehmern, die sich für eine Übernachtung im Zelt auf dem Freibadgelände entschlossen hatten: „Das wird bestimmt ein Spaß.“

Neben den Betreuern von SVFD, Freibad-Förderverein und der Kirchengemeinde in Grunewald gesellten sich stets drei bis vier Helfer, die für die Versorgung der Kinder sorgten. „90 Brötchen schmieren sich nicht von selbst“, lachte Roenneke. Dank der Stiftung „Ein Herz lacht“ konnte der SVFD die etwa 3000 Euro teure Olympiade durchführen: „Wir haben zwei Kräfte mit pädagogischem Hintergrund hier. Ohne die geht es nicht.“ Zuletzt fanden Wasserolympiaden im Freibad zu Beginn der 2000er-Jahre statt. In Ermangelung an pädagogisch geschultem Personal schlief die Idee über zehn Jahre ein.