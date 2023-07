Wasserschaden verzögert Eröffnung

Aktuell gibt es im ersten Obergeschoss des Neubaus am Loches-Platz einen größeren Wasserschaden.

Wermelskirchen. Das bestätigte Investor Peter Merz auf Nachfrage des WGA. „Da wir gern den ganzen Komplex mit allen Mietern eröffnen würden, müssen wir jetzt abwarten“, sagt Merz. Der Schaden sei unerwartet dort aufgetreten, wo die Diakonie eine Wohngruppe eröffnen will.

Die Eröffnung des Loches-Platz-Komplexes, so Merz, werden sich deshalb voraussichtlich bis Herbst hinziehen. Wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilt, soll aber dennoch ein Teil der Herbstkirmes dieses Jahr auf dem Loches-Platz stattfinden. Der neue Platz soll also erstmals in den Kirmesaufbau integriert werden. Wie das geschehen und wie konkret die Kirmes dieses Jahr aussehen soll, dazu wolle sich die Stadtverwaltung zu einem späteren Zeitpunkt äußern, sagt Stadtsprecherin Kathrin Kellermann auf Nachfrage. -acs-