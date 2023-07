Waschbären breiten sich in Sellscheid aus

Im vergangenen Jahr wurden 14 Tiere gefangen. Die neue Jagdsaison beginnt am 1. August.

Wermelskirchen. Sie sehen putzig aus. Zwei dunkle Knopfaugen. Eine spitze Schnauze. Zwei dunkel gefärbte hochstehende Ohren. Das weiß-grau gezeichnete Gesicht. „Die Waschbären haben sich aber in manchen Bereichen zur Plage entwickelt“, sagt Bjarne Hoerup, der Hegeringleiter in Wermelskirchen. „Und – mit ihnen ist nicht zu spaßen. Sie können schnell sehr frech werden. Und selbst ein ausgebildeter Jagdhund kann gegen zwei Waschbären, die sich zusammengetan haben, nichts ausrichten.“

Leser Bernd R. Schwandt wandte sich jetzt an den Wermelskirchener General-Anzeiger, um auf eine Waschbär-Plage in Sellscheid aufmerksam zu machen. Auch die SPD-Ratsfrau Petra Weber, die ebenfalls in Sellscheid wohnt, bestätigt das hohe Aufkommen von Waschbären in ihrer Wohngegend. „Mehrere meiner Nachbarn haben schon Waschbären auf ihrem Grundstück gesichtet“, sagt Petra Weber. „In der Tat haben wir in diesem Gebiet in der vergangenen Jagdsaison 14 Waschbären gefangen und sie anschließend erlegt“, sagt Jäger Jochen Schneider. „Die Jagdsaison in diesem Jahr beginnt am 1. August. Dann werden wir wieder Fallen aufstellen.“ Er habe schon von einem Menschen in Sellscheid gehört, der eine größere Anzahl Hühner verloren hat.

Waschbären in Deutschland

Die Waschbären haben in Deutschland keine natürlichen Feinde. Sie sind in den 20er und 30er Jahren wegen ihres Fells aus Nordamerika hierhin geholt worden. Immer wieder sind Tiere aus ihren Gehegen entkommen. Und 1934 wurde der Waschbär in Hessen erstmals bewusst ausgesetzt.

Die Körperlänge des Waschbären liegt zwischen 41 und 71 Zentimetern, nicht eingerechnet der zwischen 19,2 und 40,5 Zentimeter lange buschige Schwanz, der normalerweise aber nicht deutlich länger als 25 Zentimeter ist. Die Schulterhöhe liegt zwischen 22,8 und 30,4 Zentimetern. Das Körpergewicht erwachsener Waschbären differiert je nach Verbreitungsgebiet und Jahreszeit zwischen 1,8 und 13,6 Kilogramm, wobei übliche Werte zwischen 3,6 und 9,0 Kilogramm liegen.

Die Waschbären vermehren sich sehr stark. „Was Menschen auf jeden Fall vermeiden müssen, um sie nicht anzulocken, ist, auf dem Grundstück Futter zu hinterlassen“, sagt Bjarne Hoerup. „Also niemals unbeaufsichtigt Katzen- oder Hundefutter draußen stehenlassen, keine Essensreste auf den Kompost schmeißen und überhaupt dafür sorgen, dass das Grundstück ihnen nicht viel bieten kann.“ Er habe von einem Nachbarn gehört, dass ein Waschbär Futter aus dem Vogelhäuschen stibitzt habe. „Und sie räubern sogar in Vogelnestern.“

Waschbären sind nachtaktiv. Sie schlafen tagsüber in Bauten, Holzverschlägen oder sogar auf dem Dachboden, wenn sie eine Möglichkeit finden, ins Haus hinein oder auf dem Dachboden hinauf zu kommen. „Auch dafür können Familien vorbeugen, indem sie darauf achten, dass es keine Schlupflöcher gibt“, sagt Bjarne Hoerup. „Und es ist wichtig, Geräteschuppen und Scheunen immer wieder nach den Tieren abzusuchen, damit vermieden wird, dass sie sich längerfristig häuslich einrichten.“

Im Winter suchen Waschbären geschützte Verstecke. Sie halten Winterruhe und zehren von Fettdepots. Sobald es aber ein bisschen wärmer wird, wachen sie auf und werden wieder aktiv. Waschbären können eine Menge Schaden anrichten, beispielsweise in der Dachdämmung. Und Urin und Kot sorgt nicht nur für Geruchsbelästigung, sondern kann auch Krankheitserreger übertragen.

„Wir hoffen jetzt, dass wir ab August wieder Waschbären einfangen können“, sagt Jäger Jochen Schneider. „Anschließend sind es ein paar weniger Waschbären, die sich in Sellscheid herumtreiben.“ Bjarne Hoerup ergänzt: „Andere Möglichkeiten haben wir nicht.“ Auf jeden Fall sei es für Privatpersonen verboten, Fallen aufzustellen oder gar Waschbären zu jagen. „Die Jagd bleibt den Jägern vorbehalten“, sagt Bjarne Hoerup. „Und die sind auch extra für diese Aufgaben ausgebildet worden. Und das ist wichtig.“

Hegering

Der Vorsitzende des Wermelskirchener Hegerings ist Bjarne Hoerup. Der gebürtige Däne sitzt dem Zusammenschluss vor, informiert und kümmert sich um Aktionen, beispielsweise mit Schülern. Im Hegering sind mehr als 200 Jägerinnen und Jäger zusammengeschlossen. Kontakt gibt es unter Tel. 02196-888033.

Auch wenn Waschbären putzig aussehen, so sind es doch Wildtiere. Und wenn sie in Bedrängnis kommen, können sie es sogar gegen zwei ausgebildete Jagdhunde aufnehmen. Wer sich und sein Grundstück also schützen möchte, der kann nur darauf achten, dass es keine Schlupflöcher auf den Dachboden gibt, der muss sich vielleicht sogar beraten lassen, wie er das Hochklettern der Tiere verhindern kann. Und Stallungen, Schuppen und Scheunen sollten immer kontrolliert werden.

Wichtig ist auch hier, dass sich kein Waschbär Zugang verschaffen kann. Da der Waschbär ein Vielfraß und Allesfresser ist, sollten Grundstückseigner auf jeden Fall darauf achten, dass sie nichts zu fressen finden, also kein Tierfutter draußen stehenlassen, den Kompost immer gut abdecken, keine Gemüsereste einfach auf einen offen stehenden Komposthaufen werfen. Einzig die Jäger können gegen sie vorgehen.

