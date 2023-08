Was war vor den Grafen von Berg?

Nicolaus J. Breidenbach hat „Schloss und Freiheit Burg“ herausgegeben.

Wermelskirchen. Die Verlegerin seiner Bücher ist seine Frau: Gisela Maria Breidenbach, geborene Börsch. Über sie sagt Klaus Breidenbach auch liebevoll: „Und sie ist mein Chef.“ Eines der Dinge, worauf seine Frau sehr achtet, ist die Gesundheit des fast 82-Jährigen. „Heute morgen sind wir schon eine Runde in Ösinghausen gegangen, da ist es bergig und deswegen gut“, erzählt er im Gespräch mit dem Wermelskirchener General-Anzeiger.

„Schloss und Freiheit Burg“ ist das jüngste Buch das Klaus J. Breidenbach, unter dem Namen Nicolaus J. Breidenbach herausgegeben hat. „Mich interessiert die Frage, was vor den Grafen von Berg war, welche Geschichte da zu verzeichnen ist?“ An dem Thema arbeitet er seit 30 Jahren. Monate lang hat er in Archiven recherchiert. Eines der Hauptarchive für seine vielfältigen Werke ist das Stadtarchiv in Düsseldorf, aber auch das Archiv des Erzbistums Köln. „Unterstützung habe ich auch von Ralf Rogge, dem Leiter des Solinger Archivs bekommen.“

Schloss Burg hat ihn schon als Kind und Jugendlichen angezogen. Er wuchs in Wermelskirchen auf, war bei den St. Georgs-Pfadfindern in St. Michael engagiert, las sehr viel und wie er heute schmunzelnd sagt: „Ich habe sogar Fortsetzungsgeschichten geträumt.“ Klaus, sein Taufname ist Nicolaus Joseph, hatte sehr gute Noten, als er die Volksschule verließ. „Ich habe mich allerdings vorm Gymnasium gedrückt“, sagt er. „Meine Mutter konnte sich nicht durchsetzen, meinem Vater war das nicht so wichtig.“ Wegen der guten Noten konnte er eine Ausbildung zum Schriftsetzer machen. „Später habe ich dann noch BWL studiert und Geschichte an der Fernuniversität Hagen nach Dienstschluss, leider ohne Abschluss.“

Als Klaus J. Breidenbach 2000 in Pension ging, begann er mit seinem neuen Berufsleben. „Ich habe mit unserer Familienforschung angefangen“, sagt er. „Bis es nicht mehr weiterging, dann kam die Heimatforschung hinterher – bis heute.“ Für das nächste Buchprojekt über Dhünn, eventuell auch Dabringhausen sammelt er schon eifrig Stoff und schreibt. „Ich weiß noch nicht ganz genau, was für ein Buch es wird“, sagt er. „Auf jeden Fall habe ich sehr viele Karten, die eine ganze Menge erzählen können.“

Klaus J. Breidenbach gibt die Bücher im eigenen Verlag unter dem Namen Nicolaus J. Breidenbach heraus. „Der katholische Priester wollte Klaus nicht akzeptieren, so wurde daraus Nicolaus“, sagt der fast 82-Jährige. „Und diesen Namen nutze ich jetzt als Autoren- und Herausgebernamen.“

Beruflich hat er als Schriftsetzer verschiedene Arbeitgeber gehabt. „Zuletzt habe ich 25 Jahre als Betriebsleiter und Technischer Redakteur des Tüv-Verlags Rheinland gearbeitet. „In dieser Zeit habe ich die Druckerei von drei auf 25 Mitarbeiter ausgebaut und zum Schluss haben wir zehn Millionen DM Umsatz erzielt.“ Eines der Bücher, an dem er entscheidend mitgearbeitet und es entwickelt hat, ist der Tüv Autoreport. Professor Ing. A. Kuhlmann sei aber derjenige gewesen, dessen Namen jetzt alle damit verbinden.

Klaus J. Breidenbach und seine Frau waren und sind nicht nur bierernst. „Wir sind in die Karnevals-Bütt gestiegen“, sagt er schmunzelnd. „Und das hat uns großen Spaß gemacht.“ Seinen leisen Humor beweist er auch, indem er mit einem lachenden Auge mitteilt, jetzt größere Strecken nur noch mit dem Rollator zu absolvieren. „Das kommt mit dem Alter.“

Schloss Burg ist seine Jugendliebe und er hat akribisch daran geforscht. Er sagt: „Das, was ich recherchiert und geschrieben habe, soll anderen wiederum zum Weiterforschen dienen. Es gibt im Tal der Wupper, aber auch in Wermelskirchen, Dabringhausen und Dhünn noch eine ganze Menge zu entdecken und aufzuschreiben.

Verlag Breidenbach

Im Verlag Breidenbach sind folgende Bücher erschienen: „Alt-Wermelskirchen, drei Bücher zur Stadtgeschichte, Familien, Eigentum und Steuern in Wermelskirchen Dabringhausen und Dhünn; Das Gericht in Wermelskirchen Hückeswagen und Remscheid; Zur Geschichte von Wermelskirchen und der Kath. Kirche: Vor den Grafen von Berg im bergischen Land; Herrschaft Wermelskirchen; Die Abteil Altenberg – ihre Güter und Beziehungen zu Wermelskirchen; Alte Höfe und Häuser im Wupperviereck; Gericht in Wermelskirchen; Historischer Atlas für Wermelskirchen; Schloss und Freiheit Burg.

Verlag Gisela Breidenbach, E-Mail: verlagbreidenbach@gmx.de; Tel.: 02196-5242.