Was gehört zu einer glücklichen Beziehung?

Interview mit Franziska Hock, Leiterin der Beratungsstelle für Ehe-, Familien und Lebensberatung.

Das Gespräch führte Wolfgang Weitzdörfer

Rhein-Berg. Franziska Hock ist Leiterin der Katholischen Beratungsstelle für Ehe-, Familien und Lebensberatung in Bergisch Gladbach, die auch für Wermelskirchen zuständig ist. Sie spricht über Probleme, die in Beziehungen entstehen können – und darüber, was einer Beziehung guttun kann.

Frau Hock, welchen Anteil nehmen Paarberatungen in Ihrer Arbeit ein?

Franziska Hock: Von Jahr zu Jahr gibt es hier leichte Schwankungen, im Durchschnitt kann man aber sagen, dass gut 60 Prozent aller Beratungen in der der Katholischen Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) in Bergisch Gladbach vom Thema her Paarberatungen sind.

Mit welchen Problemen kommen die Klienten in erster Linie zu Ihnen?

Hock: Bei Einzelberatungen werden folgende Themen häufig genannt: Selbstwertprobleme, Kränkungen, stimmungsbezogene Probleme – damit können etwa zum Beispiel Depressionen gemeint sein, kritische Lebensereignisse und Verlusterlebnisse. In Paarberatungen sind es unter anderem diese Themen, mit denen Paare zu uns kommen: Dysfunktionale Interaktion oder Kommunikation, die Partnerwahl beziehungsweise die Partnerbindung, die Bewältigung von Trennung und der Mangel an Kontakt, der schließlich zum Auseinanderleben der Paare führen kann – oder bereits geführt hat. In unserem aktuellen Jahresbericht auf unserer Webseite (s. Infokasten) führen wird die Gründe für Beratungsbedarf detailliert auf, sie können dort nachgelesen werden.

Und in welchem Zustand sind die Beziehungen zumeist, wenn die Paare zu Ihnen kommen?

Hock: Hierbei ist die Spannweite tatsächlich sehr groß. Es gibt Paare, die direkt am Anfang ihrer Beziehung zu uns in die Beratung kommen, um erste aufkommende Themen schnell anschauen und besprechen zu können. Es gibt jedoch auch Paare, die die Beratung sozusagen als „letzte Chance“ sehen. Für eine Beziehung ist es hilfreich, wenn Paare eher frühzeitig zu uns in die Beratung kommen, wenn die positiven Seiten aneinander noch sichtbar sind, und die Paare noch die Kraft haben, an sich und der Beziehung zu arbeiten.

Kommen auch gleichgeschlechtliche Paare zu Ihnen – und sind die Probleme da ähnlich wie bei heterosexuellen Paaren?

Hock: Im direkten Verhältnis sind aktuell noch eher weniger gleichgeschlechtliche Paare in unseren Beratungen vertreten. Aber ja, es kommen auch gleichgeschlechtliche Paare zu uns – und sie sind bei uns genauso willkommen! Die Themen und Probleme, die genannt werden, sind überwiegend die gleichen wie bei heterosexuellen Paaren.

Woran drohen Beziehungen in erster Linie kaputtzugehen?

Hock: Die Liebe und die Lebensvielfalt sind – zum Glück, möchte ich hier anmerken – viel zu komplex, um auf diese Frage eine eindeutige Antwort zu geben. Man kann jedoch andersherum sagen, dass es für Beziehungen hilfreich und stabilisierend ist, wenn das Positive, wie ein liebevolles Wort, eine kleine Geste, Unterstützung oder eine Umarmung, im Alltag überwiegen. Durch diese kleinen positiven Aufmerksamkeiten entsteht das Gefühl von Wertschätzung, sich gesehen und geliebt zu fühlen. Auch eine offene Kommunikation ist ein wichtiger Baustein innerhalb einer Beziehung.

Womit kann man auf einfache Weise der Beziehung Gutes tun?

Hock: Wichtig ist, dass jede Person seine oder ihre eigenen Bedürfnisse kennt und diese dem Partner oder der Partnerin auch mitteilt. Ein Beispiel: „Ich hatte heute einen sehr anstrengenden Tag, ich habe nicht mehr so viel Energie übrig und ich wünsche mir, dass du mich lange in den Arm nimmst.“ Das zu sagen, kann sehr wichtig sein, um eben die Bedürfnisse deutlich zu machen. Denn die Vorstellung, dass mein Partner mich mit meinen Bedürfnissen ausreichend kennt und sie mir ganz einfach von den Augen abließt, ist leider nur eine Illusion aus Hollywoodfilmen. Die in der Frage zuvor genannten kleinen Aufmerksamkeiten – man sagt dazu auch „Mikro-Dates“ – sind für eine Beziehung sehr wohltuend. Der Psychologe Gary Chapman hat hierfür die „Fünf Sprachen der Liebe“ entwickelt: Zärtlichkeit, Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, kleine Geschenke und Hilfsbereitschaft. Diese helfen dabei, sich geliebt und gesehen zu fühlen. Die Fünf Sprachen der Liebe gibt es online etwa im Newsletter des Bürgerportals Bergisch Gladbach zum Nachlesen.

Wie wichtig ist etwa ein Guten-Morgen-Kuss für die Beziehungspflege?

Hock: Ein „Guten-Morgen-Kuss“ kann ein stärkender Moment im Alltag für eine Partnerschaft sein, in dem das Paar kurz innehält und sich gegenseitig bewusst wahrnimmt. Man könnte ihn auch als einen kleinen positiven Moment für die Beziehung bezeichnen. Fun Fact: Im Laufe unseres Lebens küssen wir rund 100.000 Mal – und beim Küssen wird das beruhigende Hormon Oxytocin, das auch als „Bindungshormon“ bezeichnet wird, freigesetzt.

Und wie wichtig ist Körperlichkeit ganz allgemein für Paarbeziehungen?

Hock: Für viele Paare spielt Körperlichkeit, wie etwa Streicheln, Küssen, Nähe, Händchenhalten und Sex, eine wichtige Rolle in ihrer Beziehung. Durch Körperlichkeit können verschiedene Aspekte einer Beziehung erfüllt werden, wie etwa emotionale Bindung und Vertrauen, Ausdruck von Liebe und Zuneigung, sexuelle Attraktivität, Stressabbau, und weiteres mehr. Körperlichkeit ist eine Form der nonverbalen Kommunikation. Wichtig ist jedoch zu beachten, dass nicht alle Paare, und vor allem auch alle Personen, dieselben Bedürfnisse in Bezug auf Körperlichkeit haben. Der eine hat größere Bedürfnisse, der andere kleinere. Auch hier ist der Schlüssel die Kommunikation, um herauszufinden, was für beide Personen innerhalb einer Partnerschaft passend ist und wie sie ihre Bedürfnisse am besten erfüllen können. Offene Gespräche über Wünsche und Grenzen sind dabei hilfreich.

Kann der Mensch Ihrer Erfahrung nach ohne Körperlichkeit erfolgreich eine Liebesbeziehung führen?

Hock: Wie weiter oben bereits angesprochen wurde, sind die Liebe und die Lebensweise unglaublich vielfältig – und das ist auch gut so. Die Bedeutung von Körperlichkeit variiert stark von Person zu Person und von Beziehung zu Beziehung. Deshalb können Menschen mit weniger Körperlichkeit genauso erfolgreiche Liebesbeziehungen führen. Diese Paare haben die Verbindung dann eben vielleicht verstärkt auf einer anderen als der körperlichen Ebene, wie etwa der emotionalen, geistigen oder spirituellen Ebene.

Was halten Sie von einem „Gedenktag“ wie dem Welttag des Kusses?

Hock: Der Tag des Kusses ist ja kein offizieller Feiertag, und doch kann er eine sehr schöne Gelegenheit sein, in der Routine des Alltags einmal innezuhalten und sich die eigene Bedeutung des Küssens zu vergegenwärtigen. Wann küsse ich gerne? Wen küsse ich gerne? Wie küsse ich gerne? Wen möchte ich mal wieder mit einem Kuss überraschen? Ich jedenfalls wünsche allen Menschen viel Freude beim Küssen.

Hintergrund

Internet: Auf der Internetseite der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle in Bergisch Gladbach, die für ganz Rhein-Berg zuständig ist, gibt es den Jahresbericht als Download:www.efl-bergisch-gladbach.de

Newsletter: Weitere Infos über „Die fünf Sprachen der Liebe“:

www.in-gl.de/2023/05/17/die-fuenf-sprachen-der-liebe

Instagram: Die Beratungsstelle ist dort unter efl_zeit.zum.reden zu finden.