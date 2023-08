Was Eltern über den Schulweg ihrer Kinder denken

Am Montag beginnt wieder die Schule – Der ADAC hat eine Umfrage zum Thema Verkehrssicherheit durchgeführt.

Von Frihtjof Bublitz

Wermelskirchen. Am Montag beginnt in Nordrhein-Westfalen das neue Schuljahr, und dann werden sich alle Schüler wieder per Rad, Bus, Elterntaxi oder auch zu Fuß auf den Weg in ihre Schule machen. Eine aktuelle Umfrage des ADAC hat ergeben, dass nur gut die Hälfte (54 Prozent) der Eltern in NRW den Schulweg ihrer Kinder als sicher empfindet. Bundesweit sind es 57 Prozent. Für 46 Prozent der befragten Eltern ist der Weg zur Schule ihrer Kinder nicht sicher genug, knapp sechs Prozent davon halten ihn sogar für gefährlich.

Die größten Sorgen bereiten 46 Prozent der Eltern unachtsames Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer und zu schnelles Fahren. Mehr als ein Viertel befürchtet, dass ihr Kind von Fremden angesprochen wird oder sich durch den Schulweg gefährliche Situationen ergeben. 23 Prozent haben Sorge, dass ihr Kind nicht aufpasst oder Verkehrssituationen nicht richtig einschätzen kann.

Der ADAC hat 466 Eltern in NRW (3395 bundesweit) zum eigenen Sicherheitsempfinden und dem ihrer Kinder sowie dem Verhalten auf dem Weg zu Schule befragt. Die Schüler selbst klagen in NRW der Umfrage nach am meisten über rücksichtsloses Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer (37 Prozent).

Problem Elterntaxi: Das sagen die Eltern: Das sogenannte Elterntaxi wird mehrheitlich problematisch gesehen. Zwei Drittel der befragten Eltern (67 Prozent) sagen, dass vor der Schule zu viele Autos halten, die Kinder hinbringen oder abholen. Von den in NRW befragten Eltern, die ihr Kind zur Schule fahren, halten 49 Prozent direkt vor dem Schulgebäude. Für 63 Prozent der Eltern entstehen durch Elterntaxis nach eigenem Empfinden gefährliche Verkehrssituationen.

Bundesweit sehen sogar 41 Prozent der Eltern, die als Elterntaxi zur Schule fahren, dieses Verhalten kritisch. Dass sie ihre Kinder trotzdem zur Schule bringen, liegt nach Angaben der Eltern an Anschlussterminen, schlechtem Wetter, weil es auf dem Weg liegt oder es schneller geht. „Durch Elterntaxis entstehen vor den Schulen häufig chaotische Situationen. Verkehrsverstöße sind eher die Regel als die Ausnahme. Das Unfallrisiko ist extrem hoch“, erklärt Prof. Dr. Roman Suthold, Mobilitätsexperte des ADAC in NRW. „Gleichzeitig bekommen die Kinder auf der Rückbank kein Gespür für den Straßenverkehr und seine Gefahren.“

Der ADAC unterstützt die Schulen deshalb bei der Einrichtung von Elternhaltestellen im näheren Umfeld der Schule. Von dort legen die Kinder den verbleibenden Schulweg zu Fuß zurück. Aktuell steuern erst 33 Prozent der Eltern in NRW eine solche Haltestelle an.

50 Prozent der Schüler in NRW gehen meistens zu Fuß: Die Hälfte der Schüler in NRW geht meistens zu Fuß in die Schule beziehungsweise zur ÖPNV-Haltestelle, 71 Prozent von ihnen gemeinsam mit anderen Schülern. Dazu rät auch ADAC Experte Suthold: „Der tägliche Fußweg hat positive Auswirkungen auf die Konzentrationsfähigkeit im Unterricht, die körperliche Fitness und das Sozialverhalten.“ 21 Prozent der Schüler nutzen im Frühjahr/Sommer hauptsächlich das Fahrrad (Herbst/Winter: 15 Prozent), 25 Prozent fahren mit dem Linienbus (Herbst/Winter: 27 Prozent) und 20 Prozent steigen in einen Schulbus (Herbst/Winter: 22 Prozent). 32 bis 41 Prozent der NRW-Schüler werden je nach Jahreszeit an mindestens ein bis zwei Tagen pro Woche allerdings auch mit dem Auto gebracht.

Als Schulweg nutzen die Kinder nach Angaben der Eltern am häufigsten die kürzeste (48 Prozent) und/oder verkehrssicherste Route (45 Prozent). Der ADAC empfiehlt Eltern, unbedingt eine Strecke mit möglichst wenig Gefahrenstellen auszusuchen. Ein aktueller Schulwegplan liegt in NRW laut ADAC Umfrage allerdings nur 18 Prozent der Eltern vor. „Das ist erschreckend. Die Schulen müssen die Pläne auf den neusten Stand bringen und die Eltern darüber informieren“, fordert Suthold. Immerhin 60 Prozent der Eltern würden einen solchen Plan nutzen. Unterstützung durch Schülerlotsen oder Schulweghelfer bekommen selbst Grundschulkinder auf ihrem Weg eher selten.

Jedes fünfte Kind laut Eltern durch Smartphone abgelenkt: Die drei wichtigsten Maßnahmen für einen sicheren Schulweg sind aus Sicht der Eltern das Vorleben richtigen Verhaltens im Straßenverkehr, helle oder reflektierende Kleidung sowie Verkehrserziehung im Schulalltag (Zustimmungswerte 79 bis 86 Prozent). Auch ein verkehrssicheres Fahrrad und das Tragen eines Helmes (78 Prozent) sowie das Einüben des Schulwegs (77 Prozent) gehörten zu den Top-Fünf-Ergebnissen. Weniger auf dem Schirm haben Eltern offenbar die Gefahr durch Smartphones. Bereits 17 Prozent der Grundschüler und 86 Prozent der Schüler weiterführender Schulen haben ein Smartphone dabei.