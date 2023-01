Jugendwettbewerb geht bis zum 16. Februar.

Wermelskirchen. Was bedeutet Solidarität, wo begegnen wir ihr und warum ist sie wichtig? Mit diesen und weiteren Fragen können sich Kinder und Jugendliche noch bis zum 16. Februar 2023 beim Internationalen Jugendwettbewerb Jugend Creativ der Volksbanken und Raiffeisenbanken auseinandersetzen. In seiner 53. Runde widmet sich die Bildungsinitiative der Frage „WIR. Wie sieht Zusammenhalt aus?“. Schirmfrau des aktuellen Wettbewerbs ist Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne).

Schülerinnen und Schüler der 1. bis 13. Klasse sowie Jugendliche bis einschließlich 20 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen, können in sich in den Kategorien Bildgestaltung und Kurzfilm kreativ beteiligen und an einem Quiz teilnehmen. Bilder und Quizlösungen können bei den teilnehmenden Volksbanken und Raiffeisenbanken vor Ort eingereicht werden, Kurzfilme online über das Videoportal www.jugendcreativ-video.de.

Bereits auf Orts- und Landeseben gibt es zahlreiche Preise zu gewinnen. Die besten Bilder und Filme aus Deutschland werden im Mai 2023 ausgewählt. Als Hauptpreis gibt es eine Teilnahme an der einwöchigen Bundespreisträgerakademie im Sommer 2023 zu gewinnen. Dort lernen die jungen Talente in verschiedenen Werkstätten von Profis, worauf es bei der Bildgestaltung oder Filmproduktion ankommt, bekommen Tipps an die Hand und können ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Für die Erstplatzierten in der Kategorie Bildgestaltung geht es nach dem Bundessieg noch weiter: Sie haben auch international die Chance auf eine Aufzeichnung. Bei der Schlussveranstaltung in Luxemburg werden aus den besten Bildern aus Deutschland, Frankreich, Italien (Südtirol), Luxemburg, Österreich und der Schweiz die internationalen Preisträgerinnen und Preisträger ausgewählt.

www.jugendcreativ.de