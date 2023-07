Warnung vor Kostenfallen

Rhein-Berg. Davor warnt die Verbraucherzentrale. „Kaufen auf Pump war noch nie so einfach wie heute”, sagt Birgit Vorberg, Expertin für Kredit und Entschuldung bei der Verbraucherzentrale NRW. „Mit wenigen Klicks schließen Verbraucher Ratenzahlungsvereinbarungen ab, die teils mit hohen Zinsen verbunden sind. Die böse Überraschung folgt am Monatsende.” Viele Shops bieten Ratenkredite zu null Prozent an, die Nullprozentfinanzierung. Meist haben die Shops dafür eine Kooperation mit einer Partnerbank, die die Finanzierung abwickelt. Die Raten werden direkt an die Bank gezahlt. Werden alle Raten bezahlt, sollten keine weiteren Kosten anfallen. Aber die meist kleinen Raten lenken schnell vom Kaufpreis ab. -rue-