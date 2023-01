Warnung vor falschen Energieberatern

Kriminalität

Der Rheinisch-Bergische Kreis warnt vor falschen Energieberatern.

Falls Bürgerinnen und Bürger von Personen kontaktiert werden, die im Namen oder im Auftrag der Kreisverwaltung Vor-Ort-Energieberatungstermine vereinbaren wollen, sollten sie diese nicht annehmen oder gar Personen in diesem Zusammenhang in ihre Wohnung lassen. Der Kreis ruft zu diesem Zweck niemanden an und bietet auch keine solchen Vor-Ort-Beratungstermine durch Kreismitarbeiter oder -beauftragte an. -kc-

Angebote der Energieberatung gibt es online. rbk-direkt.de/energielage