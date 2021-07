Warnbaken schleudern gegen Auto

Straftat

Ob es sich um einen „Streich“ handeln sollte oder bewusst die Gefährdung eines Autofahrers in Kauf genommen wurde, steht nicht fest.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde eine 27-jährige Wermelskirchenerin bereits am vergangenen Donnerstag Opfer einer Straftat. Die 27 Jahre alte Autofahrerin fuhr gegen 22 Uhr auf der Kölner Straße in Hilgen. Im Bereich einer Baustelle hatten Unbekannte ein Seil zwischen zwei Warnbaken quer über die Fahrbahn gespannt. Die Fahrerin übersah das Seil und fuhr hinein. Dadurch wurden die Warnbaken gegen das Fahrzeug geschleudert und beschädigten den Pkw. Die Fahrerin blieb zum Glück unverletzt. Es wurde Strafanzeige wegen eines „gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr“ erstattet. Die Polizei nimmt Hinweise unter Tel.: (0 22 02) 20 50 entgegen. kam