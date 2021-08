Wanderbus rollt auch an Brückentagen

Saisonstart

Am 18. März geht es wieder los mit der Saison. Betreiber erwarten weiter steigende Zahlen.

Von Anja Carolina Siebel

Das Frühjahr kommt mit großen Schritten. Und viele Wanderer wird es bereits in den Füßen jucken. Sie wollen hinaus in die Wälder. Die gute Nachricht: Am 3. März-Wochenende, also am Samstag, 18. März, startet wieder der Bergische Wanderbus. Wer also beispielsweise durchs Eifgen nach Altenberg wandern und nicht wieder zurücklaufen möchte, kann an Wochenenden und Feiertagen den Wanderbus für die Rückfahrt nutzen.

„Wegen der tollen Resonanz der letzten Jahre haben wir das Angebot für 2017 sogar erweitert“, sagt Reinhard Haase, Amtsleiter für den Öffentlichen Nahverkehr des Rheinisch Bergischen Kreises. Ab sofort wird die Linie 267 auch an vier Brückentagen fahren: Gäste können den Bus also zusätzlich am 26. Mai (nach Christi Himmelfahrt), 16. Juni (nach Fronleichnam), 2. Oktober (vor dem Tag der Deutschen Einheit) sowie am 30. Oktober (vor Allerheiligen) nutzen. „Wird das gut angenommen, überlegen wir auch, den Bus künftig immer freitags fahren zu lassen“, kündigt Dr. Erik Werdel, Kreisdirektor und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung Naturarena Bergisches Land, an.

Werdel nutzte den Bus schon häufiger privat – mit der Familie und Bekannten. „Einige reisten schon an Donnerstagen an und blieben bis Sonntag im Bergischen zum Wandern. Da würde sich das Freitags-Angebot vielleicht sogar rechnen“, findet er. Werdel ist Fan des Wanderbusses: „Das ist einfach ein Knaller-Angebot.“

Der Tourismusgedanke ist es auch, den Wermelskirchens Bürgermeister Rainer Bleek unter anderem mit dem Bergischen Wanderbus verbindet: „Der Bus ist ein wesentlicher Baustein für unsere touristische Entwicklung“, unterstreicht das Stadtoberhaupt. „Als Stadt nehmen wir große Einschränkungen hin, was die Ansiedlung von Siedlungs- und Gewerbeflächen angeht – wegen der angrenzenden Wasserschutzzonen unserer Talsperren, die wir berücksichtigen müssen. Ein guter Grund, sich eben diese Situation zunutze zu machen und sich um die Wanderwege und Streifzüge zu kümmern“, sagt Bleek.

Und: „Es gibt schließlich auch entlang der Wege bei uns einiges zu entdecken.“ Die Wasserwelt mit Talsperren, Flüssen und Bächen etwa, die Mühlen wie Neuemühle, Rausmühle oder Markusmühle – oder auch die Straußenfarm in Emminghausen. Bleek betont, dass Wermelskirchen sich auch am in Remscheid-Lennep geplanten Designer Outlet- Center (DOC) mit einem Informationsstand touristisch präsentieren wolle: „Da können wir dann sicher auch den Wanderbus als Angebot platzieren.“

Für insgesamt 24 Fahrgäste ist Platz im Fahrzeug

Es sind durchweg gute Nachrichten, die mit dem Bergischen Wanderbus verbunden sind. Seit das Gefährt mit 24 Sitzplätzen im Jahr 2010 erstmals Wanderer vom Parkplatz Eifgen und zurück transportierte, ging es mit den Fahrgastzahlen stetig bergauf. Von zuerst 3000 waren es in der Saison 2016 4000 Fahrgäste, die das Angebot der Städte Wermelskirchen und Odenthal, des Kreises und der RVK als Betreiber der Wanderbus-Linie 267 in Anspruch nahmen.

Davon profitieren auch die Gastronomen an den Haltepunkten des Busses. Zum Beispiel Sabrina und Carlo Moraglio, die seit gut einem Jahr die Gastronomie im „Markt 57“ in Dabringhausen betreiben. „Unser Lokal ist gerade mal 500 Meter von der Haltestelle entfernt, an der der Bus hält“, sagt Carlo Moraglio. „Wir merken schon, dass mehr Betrieb herrscht, wenn Saison ist. Das belebt vor allem unseren schönen Biergarten hinter dem Haus.“ Die Bus-Betreiber erwarten für 2017 einen neuen Besucherrekord: „Die Brückentage werden sicher gut angenommen“, prognostiziert Reinhard Haase.