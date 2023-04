Wermelskirchen: Wanderbus hat verregneten Start

Seit dem Wochenende fährt die Linie 267 wieder Spaziergänger durchs Bergische

Von Dela Kirchner

Wermelskirchen Strömender Regen und ein ungemütlicher Wind am Samstagmittag am Bussteig B des Wermelskirchener Busbahnhofes: Den Ausflug mit dem Bergischen Wanderbus am ersten Wochenende im April hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt.

Während draußen der Regen prasselt, begrüßt mich Gregor Cwalina, der ebenso wie die neue Betreiberfirma des Bergischen Wanderbusses aus Köln kommt und für Piccolonia Busreisen am Steuer sitzt. Kein Aprilscherz – auch bei diesem Wetter fährt der kleine Bus unbeirrt seine Route zwischen Wermelskirchen und Odenthal.

Der Bergische Wanderbus ist als Linie 267 wie berichtet ab sofort wieder an Wochenenden, Feier- und Brückentagen unterwegs. Ich sitze mangels weiterer Fahrgäste in der ersten Reihe; schräg hinter dem Fahrer. Prinzipiell ist in dem kleinen Bus mit den bequemen Sitzen Platz für 28 Fahrgäste und den Fahrer.

Wir starten in Richtung Eifgen und Dhünn, passieren Eipringhausen und Habenichts – das Bild vor dem Fenster bleibt gleich: Es ist durchgehend grau, matschig und überall ist sehr viel Wasser zu sehen. Es geht vorbei an Brachflächen, auf denen früher einmal Fichten gestanden haben, und an Wiesen, auf denen die Schäden durch Wildschweine erkennbar sind. Einzig das Gras, das schon deutlich grüner wird, durchbricht das eintönige Grau.

Nur eine Person wurdeam ersten Tag befördert

Passend zum Aprilanfang komme ich mir etwas veräppelt vor, als wir bei Regen in sprichwörtlichen Bindfäden die Ortschaft Sonne passieren – dazu singt Elton John „Goodbye England’s Rose“, was irgendwie auch zur Stimmung eines verregneten Nachmittages passt. Die Umgebung wird schon seit einiger Zeit immer ländlicher und ich bin immer noch alleine im Bus.

Gregor Cwalina steuert sein Gefährt weiter Richtung Bergisch Gladbach und Altenberg; vorher drehen wir noch eine kleine Schleife in Dabringhausen. Auf der Straße sind kaum Menschen zu sehen und ein paar Jugendliche an den Haltestellen können mit der Bezeichnung Wanderbus offensichtlich nicht viel anfangen.

Später erreichen wir die Talsohle mit dem Reisegarten Schöllerhof und Altenberg mit seinem Dom und dem Märchenwald. Ich bin immer noch der einzige Fahrgast der Tour – und mehr sind es auf den anderen Fahrten an diesem verregneten Samstag auch nicht gewesen, wie Gregor Cwalina berichtet.

„Ich habe bisher eine Person befördert – und auch nur, weil die Fahrten an diesem Wochenende zum Saisonstart kostenlos sind.“ Vorbei an Holzsammelplätzen geht es nach Odenthal, dem Ziel unserer Tour. Gedreht wird zwischen einem chinesischen Restaurant und einer Tankstelle.

Während der Pause erfahre ich, dass Cwalina ursprünglich aus Polen stammt und heute zum ersten Mal auf der Route des Bergischen Wanderbusses unterwegs ist. „Wir gehen von rund zehn bis zwölf Personen auf unseren Touren aus; sind aber auf alles vorbereitet“ sagt der Kölner. Auch nach dem Start zurück nach Wermelskirchen sind weiterhin keine potenziellen Fahrgäste in Sicht – dafür immer wieder einige Sprünge Rehwild auf den nassen Wiesen.

An den leeren Parkplätzen am Märchenwald vorbei geht es zurück auf die Höhen. Die unzähligen Wanderwege kann ich vom Busfenster aus sehen. Eine kleine Honigtankstelle und Schafe bleiben die einzigen Höhepunkte der Rückfahrt. Vorbei an zukünftigen Weihnachtsbäumen geht es bei durchgehendem Regen zurück in die Stadt.

Und mein Fazit? Es ist wunderschön, unser Bergisches Land. Auch bei Regen. Alleine für das entspannte Genießen der Landschaft, ohne selbst am Steuer zu sitzen, lohnt sich die Fahrt von Wermelskirchen nach Odenthal; ob mit Zwischenstopps oder nicht. Und obwohl der Frühling, der trotz allem nicht zu leugnen ist, mich am Samstag im Stich gelassen hat, konnte ich unzählige Eindrücke unserer Heimat sammeln.

An Tagen mit Wanderwetter wird das einzig Schwierige die Entscheidung sein, sich für einen Startpunkt und eine Wanderroute zu entscheiden – für einen zuverlässigen und bequemen Transport ist durch den Bergischen Wanderbus gesorgt. | Standpunkt

Route: Bergischer Wanderbus zwischen Odenthal und Wermelskirchen

Der Bergische Wanderbus verkehrt im Zwei-Stunden-Takt auf seiner Strecke zwischen Odenthal und Wermelskirchen – insgesamt gibt es fünf Fahrten je Richtung. Die erste und letzte Fahrt an jedem Tag führt von Bergisch Gladbach (S-Bahn) ins Wandergebiet beziehungsweise wieder nach Bergisch Gladbach (S-Bahn) zurück. Dadurch kommen auch Wanderbegeisterte von außerhalb leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Region. www.bergischerwanderbus.de