Wanderbus geht wieder auf Tour

Der Bergische Wanderbus geht am 1. April wieder an den Start.

Ab 1. April können Gäste zusteigen – die Linie 267 wird diesmal von einem anderen Unternehmen betrieben.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Für Wanderer im Bergischen Land ist es eine erfreuliche Nachricht: der Bergische Wanderbus und der Fahrradbus gehen bald wieder auf Tour durch die Region. Vom 1. April bis 1. November bringt die Linie 267 Wanderbegeisterte zu ihren Ausflugszielen rund um die attraktive Wanderregion an Eifgenbach und Dhünn. Der Fahrradbus startet am 29. April seine Touren; er fährt bis zum 15. Oktober durch die Lande.

Auf der Route des Wanderbusses können die Ausflügler an verschiedenen Haltestellen aus- oder einsteigen, um ihre Wanderung zu starten oder nach der Tour wieder bequem nach Hause zu kommen. Viele Gastro-Betriebe an der Strecke in der Nähe der Wanderwege und der „Reisegärten“ warten auf Gäste.

Wie der Kreis als Kooperationspartner mitteilt, gibt es eine Neuerung beim Wanderbus: Das Busunternehmen hat gewechselt. Das Unternehmen Piccolonia Busreisen fährt seit diesem Jahr im Auftrag der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) auf der Strecke mit einem Kleinbus.

Der Bergische Wanderbus fährt wie gehabt an Wochenenden und Feiertagen. Da auch die Brückentage erfahrungsgemäß gerne für Wanderausflüge genutzt werden, rollt der Bus zusätzlich auch an den Tagen nach Christi Himmelfahrt, Fronleichnam und vor dem Tag der Deutschen Einheit, also am Freitag, 19. Mai, am Freitag, 9. Juni, sowie am Montag, 2. Oktober.

Viele Kooperationspartner haben sich zusammengeschlossen

Um die touristische Infrastruktur sinnvoll zu ergänzen und zu stärken, arbeitet der Rheinisch-Bergische Kreis mit der Stadt Wermelskirchen, der Gemeinde Odenthal und der Naturarena Bergisches Land bei dem gemeinsamen Projekt eng zusammen.

Der Bergische Wanderbus bringt die Passagiere ins Bergische Wanderland. Von der Haltestelle Eifgen aus kann man in den Streifzug Eifgenbachweg einsteigen, bis zum Reisegarten Schöllerhof wandern und mit dem Bus wieder zurückfahren.

Der Eifgenbachweg ist gleichzeitig Teil des Wanderwegenetzes Dhünnhochfläche, das im Zuge der Regionale 2010 entstand. Vom Reisegarten Schöllerhof können die Wanderer sich auch auf den zertifizierten Fernwanderweg Bergischer Weg begeben und bis nach Essen im Norden oder zum Drachenfels im Süden wandern.

In der Gemeinde Odenthal selbst gibt es auf der Hexenroute und der Mühlenroute interessante Dinge über die Region zu erfahren und die schöne Landschaft kennenzulernen. Mit Umstieg vom Bergischen Wanderbus in Dabringhausen Mitte zur Linie 263 erreicht man das große Wandergebiet an der Großen Dhünntalsperre. Rund um die zweitgrößte Trinkwassertalsperre Deutschlands gibt es ein weit verzweigtes Wanderwegenetz. Der Hauptweg führt um das große Gewässer herum.

Fahrdauer und Fahrstrecke

Der Bergische Wanderbus verkehrt im Zwei-Stunden-Takt auf seiner Strecke zwischen Odenthal und Wermelskirchen – insgesamt gibt es fünf Fahrten je Richtung. Die erste und letzte Fahrt an jedem Tag führt von Bergisch Gladbach (S-Bahn) ins Wandergebiet beziehungsweise wieder nach Bergisch Gladbach (S-Bahn) zurück. Dadurch kommen auch Wanderbegeisterte sowie Besucherinnen und Besucher von außerhalb leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Region und wieder nach Hause zurück.

Fahrtroute: Bergisch Gladbach S-Bahnhof (S11), Odenthal Kirche, Odenthal Altenberg, Odenthal Reisegarten Schöllerhof, Wermelskirchen Limmringhausen/Markusmühle, Wermelskirchen Lüdorf, Wermelskirchen Dabringhausen Mitte, Wermelskirchen Eifgen, Wermelskirchen Busbahnhof, Wermelskirchen Rathaus, Wermelskirchen Neuemühle.

Änderungen der Fahrtroute gibt es in Wermelskirchen. Endhaltestelle ist die Neuemühle. Dort kann der Bus wie im vergangenen Jahr auf dem Parkplatz wenden. Er wird die Haltestelle Eifgen der Linie 261 angefahren. Der Wanderbus fährt also nicht unmittelbar auf den Wanderparkplatz.

Informationen zum Bergischen Wanderbus und Inspiration für den nächsten Wanderausflug können sich Interessierte auf folgender Website holen: www.bergischerwanderbus.de

Fahrradbus

Der Bergische Fahrradbus fährt zwischen Leverkusen-Opladen und Marienheide über Burscheid, Wermelskirchen, Hückeswagen und Wipperfürth. Ein weiterer Bus, die Linie 430, verkehrt als Zubringer zwischen Bergisch Gladbach und Burscheid mit Halt in Odenthal. https://t1p.de/09ckr

Standpunkt von Anja Carolina Siebel: Punkt fürs Wanderland

+ anja.siebel@rga.de © Roland Keusch

Das Bergische Wanderland heißt nicht umsonst so. Gerade zu dieser frühlingshaften Zeit, wenn das erste Grün auch in den Wäldern hervorlugt, macht eine Wanderung durchs Eifgen und die Umgebung doch besonders viel Spaß. Und wenn man dann, beispielsweise von Altenberg aus, nicht wieder zu Fuß zurückwandern will oder kann, bietet es sich an, den Wanderbus zur Hilfe zu nehmen. Der fährt von Rösrath bis Wermelskirchen sämtliche Orte an. Zumindest am Wochenende und an den Feiertagen.

Wander- und Fahrradbus werden von den Bergischen seit Jahren rege genutzt. Und die Region hat einfach auch gewonnen. Durch touristische Angebote, durch Fahrradtrassen, das Engagement der Gastro-Betriebe an den Strecken. Da lohnt es sich auch für Auswärtige, den Weg ins Bergische in Kauf zu nehmen und die Wanderschuhe zu schnüren. Jetzt muss nur noch das Wetter ein bisschen mehr mitspielen.