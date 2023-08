VVV trauert um Herbert Smid

Wermelskirchen. Der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Wermelskirchen trauert um sein ehemaliges Vorstandsmitglied Herbert Smid. Das berichtet der VVV-Geschäftsführer Gerd Simon. Demnach ist Herbert Smid Ende Juli im Alter von 94 Jahren verstorben. Herbert Smid wurde am 17. März 2005 in den VVV-Vorstand gewählt und übernahm in Zusammenarbeit mit der Wermelskirchener Abteilung des Sauerländischen Gebirgsvereins (SGV) die Pflege des Wanderwegenetzes mit der jährlichen Instandsetzung sowie der Überarbeitung der vom Verein herausgegebenen offiziellen Wanderkarte.