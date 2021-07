Vorverkauf für Altweiberparty

Mehrzweckhalle

Nach einem Jahr Pause, weil die Mehrzweckhalle belegt war, findet am Donnerstag, 23. Februar wieder die Altweiberparty statt.

Für diese beliebte Altweiberparty gibt es noch Karten bei Lotto Duran in Wermelskirchen und im Kaufzentrum Hübing in Dabringhausen. Im Vorverkauf kostet die Karte 16 Euro plus ein Euro Vorverkaufsgebühr, inklusive vier Wertbons. Einlass zur Party ist um 20 Uhr. Beim Einlass zur Altweiberparty herrscht eine strenge Ausweiskontrolle - das Mindestalter für den Einlass ist 16 Jahre. Für die Heimfahrt können kostenlose Busse (1, 2, 3 Uhr) genutzt werden. tei/kam

Donnerstag, 23. Februar, 20 Uhr, Mehrzweckhalle