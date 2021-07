Vortrag beleuchtet Selbstständige

Info

96 Wermelskirchener nahmen an Studie teil.

In erster Linie ist es wichtig, die Arbeitsgestaltung zu optimieren – der Weg dorthin sieht aber bei jedem Selbstständigen anders aus. Zu diesem Ergebnis kommt Thorsten Thomas, der in Kooperation mit dem Stadtmarketingverein WiW eine Umfrage unter Selbstständigen zur Arbeitsbelastung organisiert hatte.

Der 42-jährige Bankkaufmann hat nebenberuflich an der Universität Wuppertal studiert. Für seine Masterarbeit im Fach Arbeitsorganisations-Psychologie holte er sich Hilfe vom WiW für eine anonyme Befragung. 96 Selbstständige aus Wermelskirchen nahmen sich die etwa 15 Minuten Zeit und beantworteten den Fragebogen. „Das ist eine sehr gute Resonanz, wenn man bedenkt, dass Selbstständige dauernd mit irgendwelchen Anfragen bombardiert werden“, sagt Thomas. Und weiter: „Mir geht es kurz gefasst um den Menschen auf der Arbeit, im Speziellen um Geschäftsführer und Unternehmensinhaber. Es gibt kaum Studien über das Befinden von Selbstständigen.“ Die Vorstellung der Studienergebnisse im Haus Eifgen am kommenden Mittwoch, 31. Mai, 19.30 Uhr, richtet sich deshalb in erster Linie an Selbstständige. Neben Thorsten Thomas zählen Lena Kieseler, Dr. Sebastian Beitz und Prof. Dr. Rainer Wieland zu den Referenten. Letzterer gilt als Experte im Bereich Wirtschafts-, Arbeits- und Organisationspsychologie.

In einem etwa einstündigen Vortrag werden die Referenten den Unterschied zwischen Belastung (was von außen auf den Menschen einströmt) und Beanspruchung (was die Belastung mit dem Menschen macht) aufschlüsseln. „Die Studie ist viel Statistik. Das wird im Referat jedoch brauchbar unter pragmatischen Gesichtspunkten umgesetzt.“ Im Anschluss sollen die Zuhörer mit den Referenten in eine Diskussion einsteigen. sng

Mittwoch, 31. Mai, 19.30 Uhr, Haus Eifgen