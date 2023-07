Vor der Arbeit retten sie Rehkitze

Verein für Greifvogel- und Wildschutz

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Für die ehrenamtlich Aktiven des Vereins für Greifvogel- und Wildschutz Revier 6 Wermelskirchen hieß es in den vergangenen Wochen: früh aufstehen. Bereits um 4.30 Uhr schlüpften sie aus den Federn, um mit modernem Gerät junge Rehe vor der Mahd zu retten. „Mütter von Rehkitzen legen ihre Jungen in Wiesen ab, um sie vor Fressfeinden zu schützen. Der Instinkt der Kitze sagt ihnen, ducke dich tief ins Gras und bewege dich nicht, dann findet dich keiner. Aber das hat bei der Mahd der Wiesen gefährliche Folgen für die Kitze. Sie werden nicht gesehen und geraten unter den Mäher, werden tot gemäht oder ihnen werden Gliedmaßen abgetrennt“, erläutert Gabriele Fiebig vom Verein.

Mit modernen Drohnen, die mit einer Wärmebild-Kamera ausgerüstet sind, werden in den frühen Morgenstunden die Wiesen abgeflogen und so jedes Kitz oder jeder Junghase entdeckt. „Dann sichern wir die Tiere in Körben beziehungsweise, wenn sie schon schnell laufen können, weisen wir den Landwirt darauf hin, dass er beim Mähen aufpassen muss, weil das Kitz aus der Wiese gesprungen ist, aber wir nicht wissen können, ob es vielleicht wieder in die Wiese zurückkehrt“, erläutert Gabriele Fiebig: „Die Mitglieder unseres Vereins waren unermüdlich im Einsatz, um mit der Wärmebild-Drohne, Kitze vor dem sicheren Mähtod zu bewahren. Dabei sind wir mehr als 450 Hektar Wiesen abgeflogen und konnten viele Kitze und Feldhasen retten. Diese anstrengende Arbeit machen wir mit viel Engagement und unentgeltlich, wobei wir uns natürlich über jede Spende freuen, da die Kosten für benötigtes Equipment, wie beispielsweise Akkus, sehr kostenintensiv sind.“

Der Verein bestehe aus einem „starken Team“ von ehrenamtlichen Helfern und erfahrenen Jägern, die die Kitze auf Anweisung des Drohnen-Piloten aus den Wiesen holen und in Körben sichern.

So läuft die Rehkitz-Rettung in den Wiesen konkret ab

„Wir sind in der glücklichen Lage, dass drei Mitglieder im Besitz eines Drohnen-Führerscheins sind. So können wir sehr flexibel und schnell auf Anfragen reagieren. Ein bis zwei Piloten stehen immer zur Verfügung. Unser Boden-Team aus erfahrenen Jägern und Freiwilligen wird vom Piloten per Funk zum gefundenen Kitz dirigiert, sichert das Kitz in einer Box und trägt es aus der Wiese an einen sicheren Platz. Ist die Wiese abgesucht, wird sofort der Landwirt informiert, dass die Mahd beginnen kann.“ Nach der Mahd informiere der Landwirt dann wiederum das Retter-Team, damit dieses zeitnah die Kitze ihren – meist wartenden – Müttern übergeben kann.

„Für das tolle Erlebnis, Leben gerettet zu haben, stehen wir gerne um 4.30 Uhr oder früher auf und suchen vor dem Beginn unserer beruflichen Arbeit die Wiesen ab. Denn das Gefühl, einem geretteten Kitz in seine großen Augen zu blicken, ist unbeschreiblich“, sagt Gabriele Fiebig.