Volker Weininger kommt mit den Kölner Husaren

Dhünnsche Jecken eröffnen die Session mit dem Sitzungspräsidenten.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. In seiner Rolle als „Der Sitzungspräsident“ eröffnet Kabarettist Volker Weininger die Karnevalssession der Dhünnschen Jecken. Er gehört zu den Akteuren, die bei der Sessionseröffnung der Jecken-Gesellschaft aus dem Dhünnschen Dorf am Freitag, 10. November, im Golfhotel Dreibäumen auftreten wird. Das kündigten der erste Vorsitzende der Dhünnschen Jecken, Volker zu Bergen, und Geschäftsführer Mayk Dinstühler auf der jährlichen Hauptversammlung des Vereins in der Gaststätte Centrale an: „Neben dem ‚Sitzungspräsidenten‘ sind auch die ‚Kölner Husaren‘ und ‚Die Henkelmännchen‘ mit von der Partie. Außerdem natürlich unsere Tanzgarde und unser Männerballett.“

Nach dem Startschuss in die Session 2023/2024 wird es im kommenden Jahr auch wieder eine Sitzungsparty der Dhünnschen Jecken geben. Die stets ausverkaufte Großveranstaltung hatte es zuletzt 2020 gegeben und musste in den Folgejahren wegen der Corona-Pandemie pausieren. 2024 erlebt die Sitzungsparty ihre 16. Auflage – diese allerdings nicht in der nur eingeschränkt nutzbaren Mehrzweckhalle Dhünn, sondern im Bürgerzentrum Wermelskirchen. „Die Stadtverwaltung ist so fair, dass wir zu den gleichen Kosten wie für die Mehrzweckhalle in das Bürgerzentrum ausweichen können“, berichtete der Jecken-Vorstand.

Wie Mayk Dinstühler erklärte, wird der Vorverkauf (Tickets für die Sitzungsparty kosten 25 Euro das Stück) am Stand der Dhünnschen Jecken bei der Dhünner Kirmes (19. bis 21. August) starten. Der Eintritt zur Sessionseröffnung im November kostet demnach 15 Euro.

„Für die anstehende Session haben wir auch bereits einen Orden bestellt, von dem es 350 Exemplare geben wird“, sagte Mayk Dinstühler auf der Hauptversammlung: „Wir freuen uns riesig auf eine wieder normale Session.“ Zu der gehörten genauso die Teilnahme der Dhünnschen Jecken am Rosenmontagszug in Dabringhausen sowie das traditionelle Fisch-Essen am Aschermittwoch.

Fest stehe bereits jetzt, dass auf der Sitzungsparty im kommenden Januar insgesamt sieben Mitglieder der Dhünnschen Jecken vom Bund Deutscher Karneval (BDK) für ihre Verdienste ausgezeichnet werden, blickte Mayk Dinstühler aus.

72 Mitglieder – und Überschuss in 2022

Aktuell haben die Dhünnschen Jecken 72 Mitglieder (zum Vorjahreszeitpunkt waren es 70). Die Tanzgarde besteht aus 13 Tanzmariechen und drei Tanzoffizieren, im Männerballett sind elf Jecken aktiv. Wie Schatzmeisterin Claudia zu Bergen darlegte, konnten die Dhünnschen Jecken 2022 einen Überschuss von etwa 1420 Euro erzielen.