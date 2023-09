Vier Wermelskirchener Chöre laden zu einer offenen Probe ein

Gesang-Ensembles beteiligen sich an bundesweiter Aktion.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Im Rahmen einer bundesweiten Aktion des Deutschen Chorverbands laden vier Wermelskirchener Chöre zur unverbindlichen Teilnahme an einer Schnupperchorprobe ein.

„Vielleicht können wir dadurch Interessierte für ein neues Hobby begeistern“, erläutert Renate Chlosta, Vorsitzende des Frauenchors „Bella Melodica“ das Ziel der Aktion: „Den Interessierten wollen wir einen Einblick in unsere jeweilige Probenarbeit, unser Repertoire und unsere Vereinsgemeinschaft geben.“

Die vier Chöre sind zuletztzusammen aufgetreten

Jeder und jede Interessierte und sei willkommen; egal ob jung oder alt, ob Anfänger oder erfahrener Chorsängerin. „Zusammen zu singen in einem Chor oder bei einem Gemeinschaftskonzert ist ein tolles Erlebnis. „

„Dies haben die vier weltlichen Chöre in Wermelskirchen zuletzt wieder bei ihrem ersten Gemeinschaftskonzert aus Anlass des Jubiläumsjahres ‚150 Jahre Stadtrechte’ bewiesen“, beschreibt Renate Chlosta.

Folgende Termine sind für die Schnupperchorproben angesetzt:

Männergesangverein (MGV) Dhünn Liedertafel 1845/Sängerbund 1885: Mittwoch, 13. September von 18.30 bis 20 Uhr, Mehrzweckhalle Dhünn, Am Scheffenteich 7.

Männergesangverein (MGV) Niederwermelskirchen: Donnerstag, 14. September von 19.15 bis 21.45 Uhr, Stephanus-Gemeindezentrum, Kirchweg 13, Hilgen-Neuenhaus

„Reharmonie“, gemischter Chor für Apasie und Schlaganfall sowie deren Angehörige: Proben immer am ersten und dritten Donnerstag im Monat jeweils ab 17 Uhr, ebenfalls im Stephanus-Gemeindezentrum, Kirchweg 13, Hilgen-Neuenhaus (vor dem Besuch wird gebeten Kontakt per E-Mail an manfred.janson@web.de aufzunehmen.

„Bella Melodica“-Frauenchor: Donnerstag, 14. September von 18.30 bis 20 Uhr, Gaststätte „Centrale“, Eich 1 (E-Mail:

bella-melodica@online.de).

