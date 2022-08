Vier Auszubildende starten bei der Sparkasse

Die Sparkasse stellt ihre neuen Auszubildenden vor: Tim Ritscher, Angela Scaglione, Rahel Setzer und Marie Thomas. In der ersten Woche stehen laut Mitteilung der Sparkasse Schulungen auf dem Programm, die auf das Leben eines Bankers vorbereiten. Danach beginnt direkt der Einstieg in die Praxis, die für die Azubis nicht mehr ganz neu ist. „Durch Praktika bei der Stadtsparkasse Wermelskirchen konnten wir alle bereits tolle Eindrücke sammeln und uns ganz bewusst für den Beruf entscheiden“, sagt Angela Scaglione. Die Azubis beschreiben die Einführungsphase als eine gute Vorbereitung für den Start in die Arbeitswelt. Glücklich sind allesamt über den freundlichen Empfang und den bis hier gut gelungenen Einstieg in den neuen Lebensabschnitt.