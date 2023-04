Viel zu erleben: Experimente, Sport und Bewegung

Kinder können in den Sommerferien tief in die MINT-Disziplinen eintauchen.

Von Susanne Koch

Wermelskirchen. Basis des Camps ist die Jugendherberge in Lindlar – von wo aus die Exkursionen ab Montag in den Sommerferien starten. Für Kinder von zehn bis zwölf Jahren gibt es beim überregionalen Sommerferiencamp „Bewegung, Aktion und Technik“ vom 31. Juli bis zum 4. August viel zu entdecken. Eine Woche lang können die Kinder tief in die MINT-Disziplinen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik eintauchen und dazu noch viele weitere spannende Dinge erleben: In der Zeit werden vielfältige Lernorte der Region besucht und auch Freizeitangebote angesteuert.

Ausgerichtet wird das Sommerferiencamp vom Rheinisch-Bergischen Kreis, der Stadt Leverkusen, dem Rhein-Sieg-Kreis und dem Oberbergischen Kreis sowie dem außerschulischen Lernort Metabolon.

Insgesamt viermal übernachten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Herberge in Lindlar mitten in der Natur, die zudem über ein großes Außengelände verfügt, um sich richtig auszutoben. Tagsüber stehen spannende Ausflüge auf dem Programm.

Ein Ziel ist der bunte Bio-Bauernhof Klefhof in Overath. Die Kinder können dort hinter die Kulissen schauen, jede Menge über ökologische Zusammenhänge zu lernen und auf Fell- und Federfühlung mit Schafen, Ziegen, Eseln, Gänsen und Hühnern gehen. Auf dem Leverkusener Natur Gut Ophoven wählen die Kinder zwischen zwei Angeboten: Klimaschutz durch Wasserkraft oder die Mitmach-Baustelle. Sportlich geht es bei der Besichtigung der Bay-Arena, der Heimat des Fußball-Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen, weiter. Dort kommen die jungen Besucherinnen und Besucher an Orte, die sonst nur den Spielerinnen und Spielern sowie den Verantwortlichen des Klubs vorbehalten sind. Auch der Rasen, auf dem die Profis um Punkte und Tore kämpfen, lässt sich aus nächster Nähe in Augenschein nehmen.

Im Anschluss wird für reichlich Erfrischung gesorgt, wenn es in das Leverkusener Spaß- und Freizeitbad Calevornia geht, um sich im Wasser abzukühlen, auf der Riesenrutsche Geschwindigkeitsrekorde aufzustellen oder Wasserbasketball zu spielen.

Auch beim Besuch des außerschulischen Lernorts Metabolon in Lindlar gibt es viel zu erleben und zu entdecken. Es werden Experimente zu Erneuerbaren Energien und dem Klimawandel durchgeführt und außerdem werden die Themen Plastik und Mikroplastik unter die Lupe genommen. Danach steht noch ein abwechslungsreiches Sport- und Bewegungsprogramm auf dem Plan. Im LVR-Industriemuseum Kraftwerk Ermen und Engels in Engelskirchen nehmen die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Kettenreaktion-Workshop teil und erfahren dabei, wie in der Vergangenheit technische Herausforderungen gelöst wurden. Während des Besuchs auf Burg Wissem in Troisdorf erleben die Kinder bei Ritterspielen, wie sich die mittelalterlichen Helden in Helm, Kettenhaube oder Kettenhemd bewegt und gefühlt haben. In der Druckwerkstatt gestalten sie mit Holzschnittwerkzeugen ihre eigenen Druckvorlagen.

An dem Sommerferiencamp können 40 Kinder teilnehmen. Die Teilnahmegebühr beträgt 250 Euro und beinhaltet vier Übernachtungen, Verpflegung und das abwechslungsreiche Programm. Los geht es am 31. Juli an der Jugendherberge, das Camp endet auf Metabolon in Lindlar, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Abreise nach Hause abgeholt werden.



Die Anmeldung erfolgt über: www.mint-rhein-berg.de/feriencamp-anmeldung. Anmeldeschluss ist Freitag, der 28. April. Wer Fragen hat, kann sich an das zdi-Netzwerk MINT Rhein-Berg, Katrin Sachs, unter Tel. (0 22 02) 13 20 46 oder mint@rbk-online.de wenden.