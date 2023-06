VHS-Leiter ist manchmal Influencer

Eric Hausherr setzt auf soziale Netzwerke und auf ein modernes Kursangebot.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Social Media ist sein Ding. Eric Hausherr, der seit gut einem Jahr die Volkshochschule für Wermelskirchen, Burscheid und Leichlingen leitet, wird manchmal sogar zum Influencer. Wenn er die VHS beispielsweise wieder einmal im Netzwerk Instagram präsentiert, auf junge, moderne Inhalte im Programm hinweist. „Natürlich haben wir für unsere Stammkunden noch bewährte Themen im Angebot, und auch unsere Sprachkurse laufen hervorragend“, räumt er ein. „Aber wir setzen eben auch auf völlig Neues. Dafür holen wir uns Anregungen, schauen aber auch, was gut läuft und was eher nicht.“

1400 Follower haben Hausherr und sein Team im sozialen Netzwerk bereits. „Digital können wir wesentlich mehr Menschen erreichen als ausschließlich über unser gedrucktes Programm, das es aber selbstverständlich auch noch gibt.

Ob digital oder gedruckt: Die Vielfalt ist unübersehbar: Da gibt es kreative Kurse, Social Media für Vereine, Klima-Kurse – etwa zum Thema Photovoltaik-Anlagen oder Wärmepumpen –, ein reichhaltiges Bewegungsangebot, völlig neu aufgestellte Sprachkurse.

Klimakurse sind dieses Jahr beliebt

Besonders beliebt in diesem Jahr sind laut dem VHS-Leiter etwa Klimakurse. Hausherr: „Wir hatten beispielsweise jeweils über 100 Teilnehmer zum Thema Steckersolar oder Photovoltaik. Ähnlich erfolgreich seien die Gruselführungen mit dem Wermelskirchener Armin Himmelrath und Fremdsprachen wie Niederländisch oder Französisch. Auch die neuen Bewegungskurse wie Kampfsport oder Selbstverteidigung würden gut ankommen. Wie auch der so genannte Firmenunterricht. „Da bieten wir in Unternehmen Weiterbildungskurse an“, erklärt Eric Hausherr. Bisher würden sich Interroll, Kellermann 3 Schwerter und Ortlinghaus daran beteiligen.

Nicht nur schöne Kurse, sondern auch ein gutes Feedback gebe es auf die so genannte Junge VHS, die voriges Jahr mit einigen Programmpunkten startete. Die junge VHS bietet insgesamt 29 Kurse für Kinder, Jugendliche und deren Eltern. Da gibt es zum Beispiel Kurse für Familienbildung. Da geht es dann in Online-Workshops beispielsweise um Internetnutzung von Jugendlichen oder Hass im Netz. Aber auch Partnerakrobatik oder „Schokolade entdecken“, sowie „Mixe deinen eigenen alkoholfreien Cocktail“.

Besonders beliebt seien auch die kulinarischen Sprachkurse, bei denen die Teilnehmenden neben dem Erlernen der ersten Sprachkenntnisse auch landestypische Gerichte gemeinsam kochen. „Das kommt super an“, sagt der VHS-Leiter.

Eine Kampagne, die seit 2022 läuft, ist passend zu dem modernen Auftritt der Volkshochschule entstanden. Passend dazu konnte Eric Hausherr einige Botschafterinnen und Botschafter für die neue Volkshochschule gewinnen: etwa Bürgermeisterin Marion Lück aus Wermelskirchen, Bürgermeister Dirk Runge aus Burscheid, Bürgermeister Frank Steffes aus Leichlingen und Dorothea Hoffrogge von der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ sowie Silke Riemscheid aus Burscheid und Wissenschaftsjournalist Armin Himmelrath aus Wermelskirchen. Sie machen seit einiger Zeit in den sozialen Netzwerken und auf Plakaten Lust aufs Lernen. Die wohl jüngste Botschafterin ist Jemima Estevez. Die begnadete Sängerin und Gymnasiastin wird vielen noch durch ihre erfolgreichen Auftritte im Fernseh-Format „The Voice Kids“ im Gedächtnis sein. Im Internet-Video wirbt Jemima seit einigen Monaten für die junge VHS.

Volkshochschule schwimmt auf einer Erfolgswelle

Für Eric Hausherr und sein engagiertes Team kann es so weitergehen, Die VHS schwimmt auf einer echten Erfolgswelle – und hat frischen Wind bekommen, der nicht nur für die Mitarbeitenden, sondern auch nach außen spürbar ist. Mit einem finanziellen Polster, genauer einem Plus von rund 80.000 Euro startete die Volkshochschule ins neue Jahr. Das teilt VHS-Chef Eric Hausherr als Ergebnis aus der jüngsten Verbandsversammlung mit. „In Abstimmung mit den drei an der VHS beteiligten Städten dürfen wir künftig mit 70.000 Euro mehr kalkulieren“, freut sich der Leiter der VHS.

Programm

Das neue Programm für die Wintersaison wird ab September wieder erscheinen: online und im Druck. Die VHS ist auch anerkannte Beratungsstelle für berufliche Weiterbildungsförderung im Rahmen verschiedener Förderprogramme. Mehr online und per Mail: www.vhs-bergisch-land.de

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Moderner Anstrich

+ anja.siebel@rga.de © Roland Keusch

Die Volkshochschule ist kaum wiederzuerkennen, seit Eric Hausherr als Leiter dort 2022 das Zepter in die Hand genommen hat. Als wäre die Institution aus einem Dornröschenschlaf erwacht, macht sie immer wieder positiv von sich hören: mit neuen Programmpunkten, wie kulinarischem Kochen, Klima-Themen und der „jungen VHS“, bei der vor allem Jugendliche und Kinder, aber auch ganze Familien angesprochen sind.

Von wegen Häkelkurse und Malen nach Zahlen – das verstaubte Image hat die Bildungseinrichtung endgültig abgelegt. Und mit dem modernen Anstrich hat Eric Hausherr die neue VHS auch gleich in den sozialen Netzwerken bekannt gemacht. So erreicht er nicht nur viel mehr potenzielle Teilnehmende für Kurse, sondern eben auch eine andere Zielgruppe als bisher. Viel mehr jüngere Menschen bekommen Lust, sich den einen oder anderen Kurs einfach mal anzuschauen. Eine super Entwicklung in unserer Stadt.